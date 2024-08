Les unités de la protection civile ont effectué 3726 interventions, (01 une intervention chaque 23 secondes), dont 1802 évacuations sanitaires et 527 opérations divers, dans les différents types d’intervention suite aux appels de secours, impliquant des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et dispositifs de sécurité.

En effet, nos secours ont enregistré 192 interventions, suite à plusieurs accidents de la circulation à travers plusieurs wilayas du territoire national, qui ont causé 04 personnes décédées et 219 autres blessées, les victimes ont été prises en charges sur les lieux puis évacuées vers les structures sanitaires locales, le bilan le plus lourd à été enregistré au niveau de la wilaya de Djelfa avec 02 personnes décédés et des blessures à une (01) autre personne, suite à une collision entre un véhicule et une motocyclette, sur la RN N°01, au lieu dit : El Malaka, commune Daldoul, daira de Messaid.

A signaler, l’intervention de la protection civile pour l’extinction de 02 incendies urbaine, à travers la wilaya de Blida et la wilaya de Bejaia, ayant causé des gènes respiratoires à 14 personnes suite à l’incendie qui s’est déclaré dans une armoire électrique sise dans un immeuble composé de R+04, à la cité 1240 logements, commune et daira d’Ouled Yaich, wilaya de Blida, les victimes ont été pris en charges sur les lieux puis évacués vers l’hôpital local, notre intervention à permet de circonscrire ces deux incendies et d’éviter leurs propagations à d’autres lieux mitoyens.

A noter, aussi l’intervention des éléments de la protection civile de la wilaya de Tébessa, suite aux intempérie, forte chute des pluie orageuse, dont plusieurs opération d’épuisement des eaux pluviales ont été effectués à travers les habitations et édifice publique, au chef lieu de la commune de Bir El Ater, sauvetage de 05 personnes à bord d’un camion cerné par les eaux d’Oued dit : El Khank, repêchages de 03 jeune adolescents décédés emportés par les eaux pluviale d’Oued au lieu dit Hai El Atik, commune et daira de Bir El Ater, les dépouilles des victimes ont été transférés vers la morgue de l’hôpital local.

Par ailleurs, le dispositif de surveillances des plages durant les dernières 24 heures à procédé à 898 intervention pour le sauvetage 640 personnes de noyade certaine, 217 personnes pris en charges sur les lieux, 41 personnes évacuées vers les hôpitaux, déplorant le décès de 02 personnes noyés en mer à travers la wilaya d’Alger et la wilaya de Jijel, wilaya d’Alger : il s’agit d’une (01) adolescent âgé de 15 ans noyé à la plage dit : Khaloufi02, autorisée à la baignade, hors les heures de surveillance, commune et daira de Zeralda, wilaya de Jijel : il s’agit d’un (01) jeune homme âgé de 23 ans, noyé à la plage dit : Tassouste, autorisée à la baignade, hors les heures de surveillance, commune Amir Abd El Kader, daira de Tahir, les dépouilles des victimes ont été évacués vers les morgues des centres de santé locales.

Aussi, le dispositif de lutte contre les incendies de forêt, maquis et récolte à procédé durant la même période, à l’extinction de 17 incendies à travers plusieurs wilayas du pays, dont 02 incendies de forêt, 01 incendie de maquis, 07 incendies de broussailles, 01 incendies de récolte, 01 incendie botte de foins, 02 incendies arbres fruitiers, et 04 incendies palmeraies, notre intervention rapide à permet d’éteindre ces incendies éviter leurs propagation, ainsi que la préservation d’important couvert végétal et récolte.

F YANIS