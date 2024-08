Le projet de généralisation du réseau de téléphonie et d'internet à base de fibre optique dans la wilaya de Béchar a permis la pose et la mise en service, ces trois (3) dernières années, de 2.500 km de réseaux de câbles de fibre optique, a-t-on appris mercredi de la direction locale opérationnelle d'Algérie-Telecom (AT).

L'opération s'inscrit dans le cadre de la modernisation des services de téléphonie et d'accès à l'internet haut débit à travers toutes les communes et zones éloignées de la région, a précisé le responsable de cette direction, Moulay Kihal.

La mise en place de ce réseau au titre de la technologie FTTH (fibre optique jusqu'au domicile ou entreprises) a permis à la fin de ce mois d'août 2024, le raccordement de 45.000 abonnés à ce support technologique, a-t-il expliqué.

La réalisation de ce réseau de fibre optique à hauteur de 75 % du programme dont a bénéficié la wilaya a permis aussi le raccordement d'une dizaine de zones frontalières et éloignées de la wilaya à cette technologie de téléphonie et de l'internet à haut débit, ce qui constitue un apport "très important" du secteur à leur désenclavement, a-t-il ajouté.

Ce projet de généralisation des réseaux de fibre optique, qui se poursuivra jusqu'à sa réalisation global en 2025 à travers la wilaya, offre désormais aux bénéficiaires, dont des institutions administratives et des entreprises (tous secteurs confondus), plusieurs avantages, dont des vitesses de transfert de données plus élevées, un système informatique des plus fiables en plus de son moindre coût d'entretien pour Algérie-Télécom, a fait savoir le même responsable local d'AT.