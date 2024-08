Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné, mercredi, les attaques croissantes de l'armée sioniste et des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée, les qualifiant de "violation du droit international".

Dans un communiqué publié après l'incursion militaire menée mercredi à l'aube par les forces d'occupation dans le nord de la Cisjordanie occupée, le Haut-Commissariat a condamné les attaques sionistes croissantes, les qualifiant de "violation flagrante du droit international".

L'agence onusienne a également souligné dans le communiqué relayé par des médias, que l'assaut sioniste "ne se limitait pas à des attaques militaires, mais comprenait également une escalade de la violence des colons et le transfert forcé de Palestiniens de leurs zones en Cisjordanie".

Le département onusien a souligné dans son communiqué que les colons qui se sont emparés des territoires palestiniens "bénéficient du soutien de certains hauts responsables politiques (sionistes)".

Il a expliqué que la situation en Cisjordanie s'est rapidement détériorée après le 7 octobre dernier, avertissant que ces attaques croissantes "comportent le risque d'aggraver davantage la situation instable dans la région".

Parallèlement à la guerre en cours à Ghaza depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste et les colons ont intensifié leurs attaques en Cisjordanie, y compris à El Qods, causant la mort en martyrs de 662 Palestiniens, dont 150 enfants, selon les autorités palestiniennes.

L'attaque de ce mercredi, qui a fait 11 martyrs????, est la plus importante depuis 2002.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza depuis plus de 10 mois qui a fait plus de 134 000 martyrs et blessés Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destruction massive et de famine meurtrière.

Abu Rudeina met en garde contre les conséquences dangereuses de l'escalade sioniste

Le porte-parole de la présidence palestinienne, Nabil Abu Rudeina, a mis en garde contre les conséquences dangereuses de l'escalade sioniste dans plusieurs villes de Cisjordanie occupée, en plus de l'agression génocidaire en cours dans la bande de Ghaza.

Abu Rudeina a ajouté que l'agression sioniste lancée ce mercredi à l'aube dans le nord de la Cisjordanie, "s'inscrit dans le cadre d'une guerre globale contre notre peuple, notre terre, et notre caractère sacré, et c'est une escalade dangereuse dont les autorités d'occupation et la partie américaine, qui fournit protection et soutien à cette occupation pour poursuivre sa guerre, portent la responsabilité".

Il a souligné que "cette politique d’escalade, la destruction de villes, le meurtre de citoyens, les arrestations et la colonisation, n’apporteront la sécurité et la stabilité à personne, et que tout le monde paiera le prix de ces bêtises" de l'occupant sioniste.

Abu Rudeina a appelé la partie américaine à "intervenir immédiatement et à forcer les autorités d'occupation à mettre fin à leur guerre globale contre le peuple palestinien, la terre palestinienne et ses lieux sacrés".

Et de poursuivre: "Le monde doit prendre des mesures immédiates et urgentes pour freiner" cette politique barbare de l'entité sioniste qui, selon lui, constitue "une menace pour la stabilité de la région et du monde entier".

Depuis mardi soir, les forces d'occupation ont lancé une agression massive contre Jénine, Tubas et Tulkarem, qui a jusqu'à présent fait 11 martyrs et provoqué aussi la destruction majeure d'infrastructures.

Avec le martyre de ces 11 citoyens palestiniens de Jénine et Tubas, le nombre de martyrs en Cisjordanie, y compris El-Qods occupée, tombés lors des agressions sionistes depuis le 7 octobre 2023, s'élève à 662.