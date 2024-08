Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a fermement condamné une attaque terroriste survenue au cours du weekend dernier dans le centre du Burkina Faso, a déclaré mardi son porte-parole Stéphane Dujarric.

M. Guterres a exprimé ses condoléances aux familles des victimes et à la population du Burkina Faso, et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, a fait savoir M. Dujarric lors d'une conférence de presse quotidienne.

"Le secrétaire général exprime sa solidarité avec les autorités de transition dans la lutte contre le terrorisme et les appelle à assurer que ceux qui sont responsables de ces actes méprisables devront en assumer les responsabilités", a-t-il indiqué.

Plusieurs personnes, dont la plupart étaient des civils, ont été tuées samedi lors d'une attaque à Barsalogho, dans le centre-nord du Burkina Faso, selon des médias locaux.

En parallèle, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) a averti mardi d'une crise humanitaire sévère à Barsalogho même avant cette attaque.

En citant des officiels locaux, l'OCHA a déclaré qu'au moins 90.000 personnes déplacées vivaient à Barsalogho jusqu'à l'année dernière, qui y avaient cherché refuge pour se mettre à l'abri de l'insécurité aux alentours. Le bureau a ajouté que toute la province de Sanmatenga, où se situe Barsalogho, était confrontée à une famine aiguë lors de la saison de soudure actuelle, et que l'insécurité a rendu la fourniture d'aide dans cette zone plus difficile.

Burkina Faso : le gouvernement promet une réponse "implacable" à l'attaque terroriste visant le Centre-nord du pays

Le gouvernement de transition du Burkina Faso a promis de répondre implacablement à l'attaque terroriste ayant visé samedi la région du Centre-nord du pays, faisant plusieurs morts, ont rapporté mardi des médias locaux.

"Nous allons apporter une réponse, pour que l'ennemi sache que plus jamais, nous accepterons de telles barbaries sur notre territoire", a promis lundi soir le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, dans une déclaration aux médias.

Par ailleurs, une équipe gouvernementale s'est rendue lundi soir à Barsalogho pour réconforter les populations "suite à la violente attaque terroriste qui a coûté la vie à plusieurs citoyens et occasionné de nombreux blessés", a rapporté l'Agence d'information du Burkina (AIB).

"Nous apportons un message de réconfort et de soutien à tous les blessés, civils comme combattants, victimes de cette attaque lâche et barbare, perpétrée à Barsalogho", a déclaré le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, qui est également porte-parole du gouvernement.

Pour rappel, le gouvernement burkinabè n'a pas encore communiqué le bilan officiel de cette attaque.

Depuis 2015, l'insécurité au Burkina Faso a coûté la vie à de nombreuses personnes et fait des milliers de déplacés.