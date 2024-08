Le gouvernement néerlandais a annoncé mardi une nouvelle campagne de vaccination contre la COVID-19 pour les personnes âgées de 60 ans et plus et les personnes exposées à un risque accru.

"Cela permettra de restaurer les protections contre les hospitalisations ou les décès dus au virus", a indiqué dans un communiqué de presse le ministère de la Santé, du Bien-être et des Sports.

"Les gens qui souhaitent être vaccinés pour des raisons individuelles, par exemple parce qu'ils ont un membre de leur famille vulnérable ou sur conseil de leur médecin traitant, pourront le faire lors de la campagne d'automne", a précisé le ministère.

La vaccination débutera le 16 septembre et durera jusqu'au 6 décembre.

"Le coronavirus est toujours là et pourrait redémarrer", a indiqué l'Institut national de la Santé publique et de l'Environnement (RIVM) dans un communiqué de presse.

La vaccination sera également ouverte aux personnes de 18 à 59 ans qui reçoivent une invitation annuelle à se faire vacciner contre la grippe. Le vaccin sera également disponible pour les travailleurs de santé.