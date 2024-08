Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a annoncé que 668 personnes étaient mortes à cause de la propagation du choléra au Yémen, en plus de surveiller plus de 172 000 cas suspects de la maladie depuis le début de l'année 2024.

S'appuyant sur les données du ministère de la Santé yéménite, l'UNICEF a déclaré mardi que "depuis le début de 2024 jusqu'au 18 août, plus de 172 023 cas de diarrhée aqueuse aiguë et de cas suspects de choléra ont été signalés au Yémen, avec 668 décès associés".

L'agence onusienne a ajouté dans un communiqué qu'"en moyenne, plus de 1 500 cas ont été signalés quotidiennement au cours des dernières semaines".

L'UNICEF, a exprimé sa crainte que "la situation ne se détériore ". Il a souligné que "les personnes qui vivent dans des zones sans accès à l'eau potable, aux services d'hygiène et aux systèmes d'assainissement, comme les camps de personnes déplacées, sont les plus à risque de contracter la maladie".

"Une épidémie de choléra, ainsi que des inondations pendant la saison des pluies, pourraient entraîner une nouvelle détérioration du système de santé déjà fragile, affectant les personnes les plus vulnérables", met en garde le l'UNICEF.