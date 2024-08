L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) a appelé, mercredi, à une pause humanitaire pour lui permettre de commencer sa campagne de vaccination contre la polio dans la bande de Ghaza.

"Nous travaillons, avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à lancer au plus vite une campagne de vaccination à grande échelle contre la polio à Ghaza. Pour cela, nous avons besoin d’une pause humanitaire", a déclaré l'UNRWA dans un message publié sur la plateforme "X".

"Nous ne pouvons pas vacciner les enfants sous un ciel rempli de bombes et de frappes. Nous avons besoin d’humanité", a ajouté l'agence onusienne.

Le ministère palestinien de la Santé avait annoncé dimanche dernier l'arrivée de vaccins contre la polio et appelé à faire pression sur l'entité sioniste pour autoriser l'entrée de ces vaccins à Ghaza.

Le 23 août, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré que les problèmes d'hygiène à Ghaza avaient atteint un niveau élevé en raison des problèmes d'eau et d'assainissement, et qu'un cas de polio avait été découvert dans la région depuis la première fois en 25 ans.

Ghaza: le vaccin contre la polio est "sûr et efficace" (ONU)

Les Nations Unies ont confirmé la sécurité du vaccin contre la polio qui sera administré à plus d’un demi-million d’enfants palestiniens lors d’une campagne de vaccination à Ghaza au moment où cette maladie a réapparu dans la foulée de l'agression génocidaire sioniste en cours dans l'enclave palestinienne.

Lors de son point de presse quotidien depuis New York mardi, le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric a souligné qu'il y avait eu de la désinformation autour du vaccin précisant que "le moyen le plus sûr et le plus efficace de protéger les enfants contre le virus de la polio, quelle que soit la variante, est de les vacciner".

"Ce vaccin est sûr, efficace et offre une protection de qualité supérieure", a déclaré M. Dujarric. "C’est un vaccin recommandé à l’échelle mondiale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les épidémies de poliovirus variant de type 2".

Il a déclaré que le vaccin a été déployé en mars 2021 et que depuis lors, plus de 1,2 milliard de doses ont été utilisées pour protéger les enfants dans plus de 40 pays.

Les conditions de vie difficiles provoquées par l'agressions sioniste en cours depuis le 7 octobre 2023, ont provoqué une résurgence de la maladie après plus de deux décennies. La semaine dernière, un cas de polio a été confirmé chez un bébé de 10 mois.

Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'agence des Nations Unies qui aide les réfugiés palestiniens, l'UNRWA, se préparent à lancer la campagne, qui se déroulera en deux phases.

Ainsi, plus de 640 000 enfants de moins de 10 ans recevront deux gouttes de vaccin oral contre la polio de type 2.

Par ailleurs, le secrétaire général de l’ONU , Ant?nio Guterres, a récemment appelé à une pause humanitaire pour permettre la mise en œuvre de la vaste campagne de vaccination.

Avant l’escalade des agressions sionistes en octobre dernier, Ghaza bénéficiait d’une couverture vaccinale élevée, mais la couverture vaccinale de routine a chuté, augmentant le risque de maladies évitables par la vaccination chez les enfants, notamment la polio.