Les prix du pétrole poursuivaient leur baisse mercredi, le marché se recentre sur les craintes d'une demande faiblissante et d'une offre excédentaire.

Le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en octobre, perdait 1,95% à 78,00 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison le même mois, baissait de 2,14%, à 73,91 dollars.

Malgré les risques géopolitiques, les inquiétudes concernant la demande ont repris le dessus, constatent des analystes.

Les prix du brut restent sous la pression des prévisions moroses de la demande, notamment du côté de la Chine, premier importateur de pétrole.

Les premières données hebdomadaires sur les stocks américains de pétrole par l'API, la fédération américaine des professionnels du secteur, publiées mardi, font pourtant état d'une baisse la semaine dernière des réserves commerciales de brut d'environ 3,4 millions de barils, ainsi que d'une diminution des réserves d'essence d'environ 1,86 million de barils.

Cette publication "a été accueillie avec dédain par le marché", remarquent les analystes, et reste à mettre en perspective plus tard mercredi avec le rapport hebdomadaire sur l'état des stocks de pétrole aux Etats-Unis de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) pour la semaine achevée le 23 août, réputé plus fiable.