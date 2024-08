Un nouveau programme de 2.000 logements publics locatifs (LPL) a été affecté à la wilaya de Boumerdes au titre de l’exercice 2024, a-t-on appris mercredi des services de la wilaya.

"Ce programme de logements est actuellement au stade de finalisation de ses procédures administratives en vue du lancement de sa réalisation dans les plus brefs délais possibles", a indiqué la wali Fouzia Naâma dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une visite d'inspection de projets de logements, effectuée mardi dans des communes de l’ouest de la wilaya.

Elle a souligné la priorité accordée dans la distribution de cet important quota de logements, aux communes accusant un déficit dans le domaine, à l’instar de Si Mustapha, Issers, Beni Amrane, Naciria, Souk El Had, Bordj Menail, Zemmouri, Ouled Aissa et Timezrit.

S’exprimant sur les communes ne disposant pas de foncier constructible pour l’implantation des logements qui leur ont été affectés dans le cadre de ce programme, la wali a assuré que des assiettes immobilières leur seront destinées au niveau des communes disposant de poches immobilières pour l’implantation de ces logements.

"Un autre programme de logements de différents types, actuellement en cours de mise au point, sera destiné à la wilaya avant la fin de l'année en cours", a ajouté la même responsable.

La wali de Boumerdes a, par ailleurs, fait part de la relance, durant l'année en cours, des chantiers de réalisation de trois (3) programmes de logements englobant plus de 800 logements de type location vente (AADL), qui étaient à l’arrêt, et dont l’inscription remonte aux années 2005, 2009 et 2012.

"Ces logements répartis sur les communes de Larbaâtache, Khemis El-Khechna, Ouled Moussa et Hammadi, enregistrent actuellement des taux d’avancement distincts", a précisé Mme Naâma, notant qu’une partie de ces programmes "est prévue à la réception en novembre prochain, alors que le reste est programmé à la livraison au 1er et 2e trimestres de l'année prochaine".