Des travaux de réalisation de différents projets de développement sont en cours dans la ville de Sidi Bel Abbes, devant améliorer le cadre de vie du citoyen, a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la wilaya.

La cellule d’information et de communication a souligné que le wali de Sidi Bel Abbes, Samir Chibani, s’est enquis, mardi soir, de ces projets de développement pour constater de visu le taux d’avancement de ces travaux concernant la réhabilitation du marché de fruits et légumes (sous-sol) situé à Haï Emir Abdelkader, où il a donné des instructions pour l’achèvement des travaux d’aménagement de cette structure et son renforcement par l’éclairage, ainsi que l’embellissement de son environnement.

Le chef de l’exécutif s’est également enquis des espaces commerciaux situés au premier étage du marché, lequel a fait l’objet, auparavant, d'un incendie, avant d'être réhabilité. Il a fait part de réserves concernant certains locaux et espaces commerciaux du marché encore inexploités.

Dans ce cadre, il a ordonné au président de l’APC et des services du commerce de prendre toutes les mesures pour mettre cet espace commercial à la disposition de ceux désirant exercer leur activités.

Le wali a également inspecté les travaux de réhabilitation de l’école Ibn Sina de ce quartier, selon la même source, signalant que ce projet comporte la restauration de 12 classes, une salle polyvalente, une bibliothèque, une cantine et un logement de fonction.

La visite du wali a porté également sur différents projets et structures situées dans des quartiers de la commune de Sidi Bel Abbes tels que "Zekri", "Gambetta", "Abdekader Boumelik" et "Sidi Djillali".

Le wali a inspecté des travaux d’aménagement des canalisations d’assainissement, des réseaux de voierie, des espaces verts, des marchés de proximité, des établissements scolaires, entre autres.