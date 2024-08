La Brigade de la Police judiciaire relevant de la Sûreté de la circonscription administrative de Zéralda (Alger) a démantelé un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de drogue et saisi des quantités considérables de cocaïne et de psychotropes, a indiqué mercredi un communiqué des mêmes services.

L'opération a été menée suite à des informations selon lesquelles "des suspects s'adonnaient au trafic de drogue et de psychotropes, tous types confondus, dans plusieurs quartiers de Zéralda", suite à quoi les éléments du service ont lancé des investigations, précise la même source.

Il s'agit de "cinq individus âgés entre 28 et 41 ans qui activaient dans le cadre d'un réseau criminel organisé spécialisé dans le trafic de drogue et de psychotropes", note le communiqué qui a ajouté que les mêmes services ont procédé, en collaboration avec le parquet territorialement compétent, à l'arrestation des mis en cause et à l'exécution de mandats de perquisition de leurs domiciles.

L'opération s'est soldée par la saisie de 2284 comprimés de psychotropes, 800 grammes de drogue dure (cocaïne), 85 grammes de kif traité, des armes blanches de différents types et calibres, des jeux pyrotechniques, ainsi qu'une somme de 156,6 millions de centimes issue des revenus du trafic de ces poisons.

"Les suspects ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour trafic de drogue et de psychotropes", conclut le communiqué.