Trois (3) personnes sont mortes suite aux inondations qui ont affecté, ces dernières 12 heures la commune de Bir El-Ater (Tébessa), a-t-on appris mercredi des services de la Protection civile.

Les corps des victimes de ces inondations ont été évacués par les éléments de la Protection civile vers la morgue de l'hôpital Djilali Haddam de Bir El-Ater, selon la même source.

Les services de la Protection civile ont mobilisé dans le cadre des opérations de recherche et de repêchage des trois victimes, des agents et du matériel des unités secondaires des daïras de Bir El-Ater, El Ma Labiodh, Chereâ et de l'unité principale du secteur Chahid Hachani Douh en plus de la brigade cynotechnique et la colonne mobile comprenant 65 éléments tous grades confondus.

Les pluies torrentielles qui se sont abattues dans la nuit de mardi à mercredi sur la commune de Bir El-Ater dans la wilaya de Tébessa ont été à l'origine des inondations qui ont affecté plusieurs établissements publics et des habitations, a indiqué la même source, ajoutant que 5 personnes qui étaient à bord d'un véhicule coincé par les eaux d'Oued El Khonga ont été sauvées.