La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a annoncé, mercredi, l'ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement d'inspecteurs de police (hommes et femmes), au titre de l'année 2024.

La DGSN a précisé, dans un communiqué, qu'il "est possible de télécharger et d'imprimer le formulaire de participation au concours ainsi que de consulter les conditions de recrutement sur le site web et les réseaux sociaux de la Police algérienne (Facebook, Instagram et X -ex Twitter-)".

Dans ce cadre, la DGSN informe les postulants souhaitant intégrer les rangs de la Sûreté nationale, que le dépôt des dossiers de candidature pour participer au concours se fait au niveau des sièges de la Sûreté de daïras et de wilayas.