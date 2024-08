Une quantité de 23,2 tonnes de produits alimentaires avariés et d'autres cosmétiques périmés, d'une valeur de huit (8) millions DA, ont été saisis durant les mois de juin et juillet derniers par les brigades de contrôle et de la répression des fraudes dans la wilaya d'Ouargla, ont indiqué mercredi les services de la direction locale du Commerce et de la Promotion des exportations (DCPE).

Il s'agit de poulet impropre à la consommation, de denrées alimentaires avariés, de tomate en conserve et de légumes secs, saisis au niveau de certains locaux commerciaux et entrepôts, a indiqué la DCPE.

Pas moins de 4.278 interventions de contrôle ont été effectuées durant la même période et se sont soldées par l'établissement de 192 procès-verbaux d'infractions remis aux instances judiciaires et de 113 décisions de fermeture administrative de 15 à 30 jours, a-t-on ajouté.

Les infractions relevées sont afférentes à la commercialisation de produits avariés ou périmés, l'absence d'hygiène des locaux commerciaux et l'exposition de produits en dehors du local commercial, a précise la même source.