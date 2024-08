La doublette de Boufatis s'est adjugée la première place, lors de la phase de wilaya de pétanque jeu court doublette seniors, clôturée lundi soir au niveau du boulodrome de Haï ibn Rochd (ex-HLM) d'Oran, après trois jours de compétition.

La doublette de Boufatis, composée de Benzemour et Bendali a battu en finale ceux de Hassi Ameur, Nahar-Ayache, sur le score de 13 à 10. La troisième place est revenue à l'équipe de l'AS Oued Tlélat.

Chez les cadets, le titre est revenu à la doublette Kebaili Zoheir - Aissaoui Zakaria de Sidi Chahmi, vainqueur en finale face à la paire composée de Salmi et Benmimoun de Oued Tlélat sur le score de 13-4.

Selon les organisateurs, le niveau technique de la compétition a été "appréciable" et les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions, dans une ambiance festive et conviviale en présence d'un public nombreux.

A l'issue de cette phase de wilaya, la doublette vainqueur de chaque catégorie représentera la wilaya d'Oran à la phase finale du championnat d'Algérie doublette cadets et seniors, prévue les 27 et 28 septembre prochain dans la commune de Djidiouia à Relizane. Cette compétition, organisée durant trois jours par la ligue de wilaya d'Oran de sport de boules en collaboration avec la Fédération algérienne de sports de boules, a vu la participation de 188 doublettes en cadets et seniors représentant 24 clubs et Associations sportive de la wilaya d'Oran. Les vainqueurs ont été récompensés par des cadeaux, lors de la cérémonie de clôture, en présence des membres de la Fédération algérienne de la discipline et d'anciens sportifs.