La Fédération nigériane de football (NFF) a nommé mardi l'Allemand Bruno Labbadia, 58 ans, comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Le natif de Darmstadt succède au Nigérian Finidi George, pourtant nommé fin avril. Mais ce dernier a été renvoyé pour mauvais résultats après un match nul contre l'Afrique du Sud (1-1) et une défaite au Bénin (2-1) en juin, qui laissent les Super Eagles en très mauvaise posture dans le groupe C des qualifications pour la Coupe du monde 2026, avec seulement trois points en quatre matches.

Labbadia dirigera d'abord les coéquipiers de Victor Osimhen contre le Bénin et le Rwanda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 le mois prochain. Le Nigeria accueillera le Bénin à Uyo le 7 septembre, avant de se rendre au Rwanda trois jours plus tard.

"Le comité exécutif de la NFF a approuvé la recommandation de son sous-comité technique et de développement de nommer M. Bruno Labbadia à la tête des Super Eagles", a expliqué le secrétaire général de la NFF, Mohammed Sanusi, cité dans un communiqué. "La nomination prend effet immédiatement", a-t-il ajouté.

Bruno Labbadia est un ancien attaquant international allemand, notamment passé par Kaiserslautern et le Bayern Munich. Le technicien a ensuite entraîné plusieurs clubs de Bundesliga de premier plan comme le VfB Stuttgart, le Bayer Leverkusen et Wolfsburg, sans remporter de titres. Il est le sixième Allemand à diriger les Super Eagles, finalistes malheureux de la CAN en février dernier contre la Côte d'Ivoire mais absents au Mondial-2022.