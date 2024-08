La Confédération africaine de football (CAF) a homologué sept (07) stades algériens pour accueillir, entre autres, les matchs du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs africaines (Ligue des champions et Coupe de la Confédération) pour cette saison 2024-2025, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) lundi.

Les sept infrastructures sportives algériennes appelées à accueillir les rencontres du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF sont: le stade 5 juillet, Nelson Mandela et "Chahid Ali Ammar dit Ali la Pointe" (Alger), Stade Hocine Ait Ahmed (Tizi-ouzou), Stade Chahid Halmaloui (Constantine), Miloud Hadefi (Oran) et 19 mai 56 (Annaba).

Pour rappel, quatre clubs algériens sont qualifiés pour le deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF. En Ligue des champions, le MC Alger (champion d'Algérie) et le CR Belouizdad (vice-champion) ont validé jeudi et dimanche leur billet pour le second tour de la prestigieuse compétition, tandis qu'en Coupe de la Confédération, l'Algérie sera présente avec deux équipes, le CS Constantine qui a éliminé dimanche la formation rwandaise de Police FC et l'USM Alger, ancien vainqueur de la compétition et exemptée du premier tour.

Au second tour de la Ligue des champions, le MC Alger affrontera l'US Monastir (Tunisie) et le CR Belouizdad croisera le fer avec l'AS Douanes du Burkina Faso. En Coupe de la Confédération, l'USM Alger rencontrera le Stade Tunisien et le CS Constantine affrontera les Ghanéens du FC Nsoatreman. Les matchs aller 13-15 septembre, et les rencontre retour 20-22 septembre.