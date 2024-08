La JS Kabylie a dominé le club Emirati d'Al Thaid 3-1 (mi-temps 0-1), en match amical de préparation, disputé mardi à Istanbul, dans le cadre de son stage de préparation d'intersaison en Turquie.

Les Canaris ont commencé par concéder l'ouverture du score, sur pénalty à la 33e minute de jeu, avant de renverser leur adversaire en toute fin de match et de l'emporter finalement (3-1).

La JSK a d'abord égalisé par Berkane (69e), avant de doubler la mise par Bwalya, sur pénalty à la 89e, et c'est Boualia qui a clôturé le festival offensif, en ajoutant un troisième but à la 90e+2.

C'est la troisième joute amicale pour les hommes du coach Abdelhak Benchikha depuis leur arrivée en Turquie. Ils avaient remporté leur premier match (2-1) contre le club de Turgutluspor, sociétaire de la 4e Division turque, grâce à des réalisations signées Adam Redjem (57e) et Akhrib Lahlou (77e).

Lors du deuxième match amical, les Canaris s'étaient neutralisés (1-1) avec Al-Muharraq SC du Bahreïn.

Pour leur quatrième et dernier match amical en Turquie, prévu le 30 août courant à Istanbul, les coéquipiers de Berkane seront opposés au club local FK Gaziantep, sociétaire de la première division turque.

Initialement, la JSK devait affronter l'équipe qatarie d'Al Bidda SC, mais un changement de dernière minute est intervenu et elle a dû se rabattre sur le FK Gaziantep.

Ce stage, qui a démarré le 16 août courant à Istanbul, se poursuivra jusqu'au premier septembre prochain et les Canaris comptent en profiter au maximum pour bien préparer la nouvelle saison 2024-2025.

Pour rappel, la JSK avait repris les entraînements à Tizi-Ouzou avant de se rendre à Alger, pour effectuer son premier stage de préparation, au niveau de l'Ecole Supérieure d'hôtellerie et de restauration à Aïn Bénian.

La Direction du club a confié les commandes techniques de l'équipe seniors au technicien algérien, Abdelhak Benchikha, assisté dans sa tâche par les entraîneurs adjoints Mohamed Lacet et Farid Zemiti.

En matière de recrutement, la JSK a été l'un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts, avec l'arrivée de plusieurs nouvelles recrues, dont le gardien de but Gaya Merbah, les défenseurs Mohamed Amine Madani, Mohamed Réda Hamidi, et Idir Mokeddem, ainsi que le milieu offensif Aïmen Abdelaziz Lahmeri, le milieu de terrain malien Sadio Kanouté, et l'attaquant Burkinabé Djibril Ouattara.

L'actionnaire majoritaire du club, ATM Mobilis, a décidé de mettre le paquet pour permettre à l'équipe de jouer les premiers rôles lors du prochain exercice, d'autant que le dernier titre de champion remonte à 2008, alors que la dernière Coupe d'Algérie avait été remportée en 2011.

Lors du précédent exercice, la JSK avait terminé à la 6e place au classement final. Elle débutera la nouvelle saison à domicile face au champion d'Algérie en titre, le MC Alger.