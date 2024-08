L’Olympique Akbou, nouveau promu en Ligue 1 Mobilis de football, le president Karim Takka , a fait appel a des joueurs expérimenté les deux premières recrues de la saison sont les défenseur Abdelhak Haskar (26 ans), qui s’est engagé pour un contrat de deux saisons, en provenance du club libyen d’Al-Bashaer SC.

Le joueur a évolué notamment à l’ES Sétif et au RC Kouba. La formation d’Akbou a également assuré l’arrivée du gardien de but Benchikh El-Lafgoun Hatem, également signataire d’un bail de deux saisons, après une très bonne saison sous les couleurs du CA Batna (Ligue 2 amateur).

Par ailleurs, le club a décidé de prolonger les contrats du milieu de terrain Massinissa Benamara (3 saisons), et du milieu défensif Louanes Zidi (5 saisons). La formation de la vallée de la Soummam présidé par Karim Takka, est sur la piste de finalise avec d’autres joueurs capables de donner le plus, et permettre à l’OA d’assurer son objectif principal, à savoir le maintien en lihue une pour sa premiere saison saison 2024/2025.

La formation de l’Olympique Akbou a entamé sa préparation de la saison 2024-2025 il ya trois semaine, avec la reprise des entraînements à Alger. l’entame de la nouvelle saison, qui devrait avoir lieu le 21 septembre prochain, les dirigeants de la formation D’Akbou ne veulent pas perdre de temps et ont décidé d’entamer le travail pour bien entamer la saison, conformément au programme mis en place, pour assurer une bonne entame sur tous les plans pour être à la hauteur des attentes et des objectifs fixés. Le nouvel entraîneur des Olympiens était attendu hier dimanche à Alger, pour rencontrer les dirigeants et probablement finaliser son arrivée à la tête de la barre technique.

Sur un autre volet, le club continue son mercato estival, enregistrant l’arrivée de nouveaux joueurs, avec notamment trois nouveaux éléments qui ont signé leurs contrats, à savoir Adouane (USB), Oukaci (MCO) et Oukil (MCA).

Auteur d’une excellente saison lors de l’exercice écoulé, Lacheheb, l’attaquant de l’Olympique Akbou, n’a pas hésité à répondre présent à la demande des dirigeants et a décidé de poursuivre son aventure avec le club, où il rempilé pour deux saisons. par ailleurs les proteger de lentraineur tunisien Moez Bouazkaz leur dernier stage pré-compétitif pour bien préparer la nouvelle saison 2024-2025 à Tabarka, en Tunisie pour etre fin prêt pour le debut du championnat de la ligue une mobilise prevue pour le 21 septembre 2024 En effet, après un premier stage organisé depuis le fin juillet dernier à Aïn Drahem, l’équipe dirigée par le nouveau coach Moez Bouakaz, qui a pris les commandes cet été, se retrouve à Tabarka pour poursuivre sa préparation estivale. le staff technique de loymipque Akbou a sa tete le tunisien Moez Bouakaz souhaite disputer au moins 5 matchs amicaux durant ce stage afin de parfaire les automatismes de ses joueurs et leur permettre d’acquérir une bonne complémentarité pour bien débuter la nouvelle saison 2024-2025.

En matière de recrutement, l’Olympique Akbou a été très actif sur le marché des transferts, avec l’arrivée de plusieurs nouvelles recrues, dont le défenseur Abdelhak Haskar (ex-Al-Bashaer SC/Libye) et le gardien de but Benchikh El-Lafgoun Hatem (ex-CA Batna).

Enfin, il convient de noter que l’Olympique Akbou entamera le prochain exercice à domicile face au NC Magra au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou , avant de se rendre au nouveau stade Hocine Ait Ahmed pour défier la Formation de Djurdjura dans un derby Kabylo Kabyle, lors de la 2e journée.

F. Y.