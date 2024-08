La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a présidé, mardi à Alger, par visioconférence, une réunion de coordination avec les directeurs de l'Action sociale des wilayas, consacrée aux derniers préparatifs de la rentrée scolaire des personnes aux besoins spécifiques.

Dans son allocution à cette occasion, la ministre a affirmé que le secteur de la Solidarité nationale "a pris toutes les dispositions pour accueillir les enfants aux besoins spécifiques dans les meilleures conditions", notamment en ce qui concerne les aspects éducatifs et pédagogiques tout en assurant les moyens d'apprentissage nécessaires, outre les mesures d'accompagnement psychologique et social pour cette catégorie.

Mme Krikou a souligné que son secteur prenait en charge près de 34.000 enfants avec différents handicaps, répartis sur 239 établissements d'éducation spécialisés relevant du secteur, et 18 annexes dotées des équipements pédagogiques nécessaires selon la nature de l'handicap, en sus de plus de 1.300 classes spéciales. La ministre a également révélé que de nouvelles structures seront ouvertes lors de la prochaine rentrée pour renforcer les établissements d'éducation spécialisés relevant du secteur, dotées des moyens pédagogiques nécessaires au profit des personnes aux besoins spécifiques, afin de faciliter leur apprentissage scolaire. Concernant l'encadrement, la ministre a précisé qu'il était assuré par des enseignants et des éducateurs spécialisés pour la prise en charge pédagogique, ainsi que des psychologues et des assistants sociaux pour l'accompagnement psychologique et social de ces enfants.

Mme Krikou a rappelé, à cette occasion, la distribution de plus de 180.000 cartables équipés de fournitures scolaires au profit des enfants issus de familles démunies en prévision de la prochaine rentrée scolaire, soulignant le rôle des cellules de proximité relevant du secteur de la solidarité nationale pour cerner les besoins des familles nécessiteuses.