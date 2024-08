Le Comité arabe de solidarité avec le peuple sahraoui a dénoncé la tentative d'agression par un diplomate marocain contre la délégation sahraouie ayant participé aux réunions préparatoires de la Réunion ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (TICAD), affirmant que le Makhzen bafoue les règles les plus élémentaires du droit international.

Le Comité arabe a précisé, dans un communiqué, avoir "suivi avec une profonde indignation la violation, par les +nervis+ du régime du Makhzen marocain, des règles du droit international, des usages diplomatiques et de la souveraineté des Etats, à travers une tentative d'agression physique contre le représentant de la République arabe sahraouie démocratique, Lamine Aba Ali, lors de la réunion des experts préparatoire de la Réunion de la TICAD à Tokyo (Japon)".

"Cette agression honteuse et indigne du Makhzen révèle le véritable visage de ce régime qui ne respecte pas les règles, les droits et les lois les plus élémentaires, et qui, par conséquent, n'a pas sa place au sein de la communauté internationale", a ajouté le communiqué. Le Comité arabe a, dans ce contexte, appelé l'Union africaine à "expulser ce régime délétère de l'union continentale en retirant au Maroc sa qualité de membre de l'Union africaine, car il n'apportera que des maux à l'union et à la communauté internationale avec ses idées viciées (...) et nuira à l'image de l'union aux yeux de cette communauté internationale". Le Comité arabe a aussi appelé le Gouvernement japonais à "enquêter sur cette agression ayant porté atteinte à sa souveraineté sur son propre territoire, terni l'image de ce pays civilisé et attenté à la dignité d'un pays hôte présent sur son territoire" et à "appliquer la sanction appropriée à l'encontre de ce régime".