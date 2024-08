Le secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), Khelifa Smati, a appelé lundi de Batna à participer en force à la présidentielle du 7 septembre prochain et à voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour "soutenir les acquis concrétisés, notamment ceux liés au dossier de la mémoire nationale".

Intervenant lors d'un meeting régional des enfants de Chouhada de 17 wilayas de l'Est du pays, tenu à la maison de la culture Mohamed Laïd-Al Khalifa au 12e jour de la campagne électorale, M. Smati a soutenu que "le pays a connu durant le premier mandat présidentiel de M. Abdelmadjid Tebboune de multiples acquis, dont le plus important concerne le dossier de la mémoire nationale à propos duquel il a affirmé qu'il n'acceptera ni concession ni chantage". L'intervenant a assuré que le soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune lors de la prochaine présidentielle "lui permettrait de poursuivre l'intérêt porté pour le dossier de la mémoire nationale, les Moudjahidine, les veuves de Chouhada et les ayants droit".

Le SG de l'ONEC a appelé à contribuer au succès de la présidentielle du 7 septembre prochain et à faire de "cette halte importante dans l'histoire du pays une opportunité pour réaliser un autre bond dans le processus d'édification de la nouvelle Algérie et parachever les réformes entamées par le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune depuis son accès au pouvoir en décembre 2019".

La Tariqa Taïbia Touhamia soutient le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune (communiqué)

La Tariqa Taïbia Touhamia algérienne a exprimé son soutien au candidat indépendant à la présidentielle du 7 septembre prochain, M. Abdelmadjid Tebboune, selon un communiqué du Cheikh de la Tariqa, Hassan Cherif Ouazzani, publié mardi.

Selon le même communiqué, dont l'APS a reçu une copie, "la Tariqa Taïbia Touhamia (dont le siège est situé à Oran) a constaté que le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune a montré, lors de son premier mandat présidentiel, son grand intérêt pour le pays, sa sécurité, sa stabilité et son travail acharné en vue de conforter la place de l'Algérie sur la scène internationale et renforcer l'économie nationale, ce qui l'a amenée (la Tariqa), de par son engagement de responsabilité juridique et morale, à annoncer son soutien au candidat lors de l'élection présidentielle du 7 septembre prochain". La même source a ajouté que "le bilan du premier mandat présidentiel du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a été marqué par des réformes radicales ayant touché divers domaines et un travail considérable dans le domaine de la lutte contre la corruption, de la diffusion de l'intégrité et de la transparence dans les institutions de l'Etat, ainsi que l'accompagnement des jeunes et leur permettre d'exercer leur rôle et contribuer à édifier une Algérie sécurisée, stable et prospère, d'où l'impératif de lui donner une seconde chance pour consolider et achever ces acquis".

La Tariqa Taïbia Touhamia a appelé, dans son communiqué, le peuple algérien à soutenir avec force le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, et à voter massivement en sa faveur, le 7 septembre prochain.

Le candidat Youcef Aouchiche s'engage depuis Ouargla à mettre en place un système économique équilibré

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS) à la présidentielle du 7 septembre prochain, Youcef Aouchiche, s'est engagé, lundi soir depuis la wilaya de Ouargla, à mettre en place "un système économique équilibré" qui donne aux compétences nationales "la chance d’investir".

Animant un meeting à la salle Sedrata dans la ville de Ouargla, dans le cadre de la campagne électorale de la présidentielle du 7 septembre, le candidat Youcef Aouchiche a affirmé qu’il œuvrera, s’il est élu, à "mettre en place un système économique équilibré qui donne aux compétences nationales la chance d’investir".

L'Algérie "dispose des potentialités et des compétences lui permettant de réaliser le bond de développement escompté par le peuple", a-t-il dit, soulignant la nécessité pour le secteur des hydrocarbures d'appuyer le développement et l'économie nationale.

Sur le plan social, le candidat du FFS s’est engagé à "lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes", en tenant compte des "spécificités et potentialités de chaque région".

Il a également promis de "revoir les salaires" et d'"augmenter les allocations destinées aux catégories vulnérables", proposant d’"allouer une partie de la fiscalité pétrolière au financement d’un fonds chargé d’investir dans les grands projets pour la création d’emplois".

Le candidat Hassani Cherif s'engage à mettre en place des programmes de développement pour les régions du sud

Le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP) à la présidentielle du 7 septembre prochain, Hassani Cherif Abdelaali, s’est engagé, lundi depuis la wilaya d'Adrar, à mettre en place des programmes de développement pour les régions du sud.

Animant un meeting à la maison de la culture Chahid Chibani-Mohamed, au douzième jour de la campagne électorale, M. Hassani Cherif a promis, en cas de victoire, de mettre en place des programmes de développement pour les régions du sud afin de les rendre plus attractives, suivant une approche socioéconomique axée sur la réalisation de grands projets et infrastructures et la promotion de l’investissement dans divers secteurs, notamment l’agriculture et l’industrie de transformation, "à travers le soutien aux petites et moyennes entreprises créatrices d'emplois".

Evoquant le potentiel touristique de cette wilaya, le candidat du MSP a souligné "l'importance des zaouïas dans la promotion du tourisme religieux".

Il a, par ailleurs, souligné "la nécessité de protéger le produit national, d'améliorer les normes de qualité, de valoriser les capacités locales, les ressources et l'artisanat, d’étendre les mécanismes de financement au niveau local tels que les subventions et les fonds de développement et d'adapter les investissements aux besoins".

M. Hassani Cherif a, dans ce cadre, rappelé que son programme électoral "Forsa" (opportunité) proposait "le redécoupage administratif pour asseoir les bases du développement". Lors de son meeting, le candidat du MSP a appelé les citoyens d'Adrar à "se rendre massivement aux urnes", affirmant qu’une forte participation à cette élection cruciale "enverra un message clair à ceux qui veulent nuire à la patrie".

Intenses activités des candidats pour séduire les électeurs (Presse du Sud)

Les quotidiens paraissant dans le Sud-est du pays ont traité, dans leur édition de mardi, de l’intense activité de terrain des candidats à la présidentielle du 7 septembre, en vue d’expliciter leur programme et séduire l’électorat dans les différentes régions du pays.

Kaid News (El-Oued) a publié à sa Une un article intitulé "diverses promesses pour glaner les voix des électeurs", dans lequel il traite des déplacements des candidats dans différentes wilayas pour tenter de cerner les principales attentes des citoyens et de gagner leurs voix le jour du scrutin. La publication rapporte les propos du candidat du Front des forces socialistes (FFS) M.Youcef Aouchiche, lors de déclarations à la presse en marge de son activité de proximité à Ghardaia, selon lesquelles il affirme que son programme électoral ‘’propose des solutions réalistes pour consacrer le changement et construire le pays sur des bases solides’’, tout en appelant les citoyens à adhérer à son projet. Les solutions proposées s’inspirent des idéaux du 1er novembre, notamment la construction d’un Etat social et démocratique, a-t-il ajouté en soulignant que la présidentielle du 7 septembre constitue" une opportunité de mobilisation pour le changement et l’édification d’une Algérie réconciliée avec elle même".

Saisissant l’occasion de sa présence à Ghardaia, ville au cachet urbanistique singulier, poursuit Kaid News, le candidat Aouchiche a mis en exergue l’importance de la préservation du patrimoine national, dans ses différentes formes, et la projection d’un cadre de rayonnement culturel et d’un système de sauvegarde du patrimoine.

Le même quotidien se penche, par ailleurs, sur les nombreuses activités de proximité et meetings animés par les représentants de parti soutenant le candidat indépendant M.Abdelmadjid Tebboune dont ils se sont attelés à expliciter les grandes lignes de son programme électoral.

Tassili News (Djanet) s’est intéressé, de son côté, aux activités de campagne des candidats et de leurs représentants, dont le meeting populaire animé à Touggourt par Mustapha Hidaoui, cadre à la direction de campagne du candidat indépendant M.Abdelmadjid Tebboune, et lors duquel il a appelé à ‘’soutenir le programme du candidat indépendant et à voter en sa faveur en vue de consolider les acquis et réformes réalisées’’.

Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a estimé, lors d’un meeting à Boussaada, que le soutien au candidat indépendant M.Abdelmadjid Tebboune permettra de poursuivre la politique d’aide sociale touchant différentes catégories, en plus de la concrétisation des programmes d’habitat, poursuit le journal.

El-Djanoub El-Kebir, paraissant à Illizi, rapporte, quant à lui, la promesse du candidat du Mouvement de la société de la paix (MSP) M.Abdelaali Hassani Cherif, lors d’un meeting à Adrar, de "construire un million de logements dans les wilayas du Sud". Le candidat relève aussi dans son programme économique, selon le journal, ‘’le caractère social, solidaire, diversifié et durable à même d’assurer le bien être général, en plus d’aider le citoyen à accéder au logement’’. Abordant certaines activités de proximité, le journal évoque celle menée dans la commune frontalière de Tin-Zaouatine, par le représentant du Conseil supérieur de la jeunesse à In-Guezzam, Abderrahmane Rikane, appelant les jeunes à participer massivement à la présidentielle du 7septembre ‘’pour une Algérie stable et triomphante’’. El-Djadid el-Youmi (El-Oued) a abordé divers meetings des candidats à la présidentielle et de leurs représentants dans certaines wilayas du Sud, tandis que le journal El-Wahat (Ouargla) souligne la conscience des citoyens de l’importance du prochain rendez-vous électoral dans l’histoire de l’Algérie nouvelle.