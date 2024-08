Les candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, ainsi que leurs représentants ont poursuivi, lundi, leurs sorties sur le terrain dans plusieurs wilayas du pays, au 12e jour de la campagne électorale, mettant en avant les solutions "réalistes" inscrites dans leurs programmes en vue de répondre aux préoccupations des différentes catégories sociales.

Le candidat du Front des forces socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, s'est engagé, depuis la wilaya de Ouargla, à mettre en place "un système économique équilibré" qui donne aux compétences nationales "la chance d’investir".

Animant un meeting à la salle Sedrata, dans le cadre de la campagne électorale, M. Aouchiche a affirmé qu’il œuvrera, s’il est élu, à "mettre en place un système économique équilibré qui donne aux compétences nationales la chance d’investir".

L'Algérie "dispose des potentialités et des compétences lui permettant de réaliser le bond de développement escompté par le peuple", a-t-il dit, soulignant la nécessité pour le secteur des hydrocarbures d'appuyer le développement et l'économie nationale.

Sur le plan social, le candidat du FFS s’est engagé à "lutter contre le chômage, notamment chez les jeunes", en tenant compte des "spécificités et potentialités de chaque région".

Il a également promis de "revoir les salaires" et d'"augmenter les allocations destinées aux catégories vulnérables", proposant d’"allouer une partie de la fiscalité pétrolière au financement d’un fonds chargé d’investir dans les grands projets pour la création d’emplois".

De leur côté, les dirigeants des formations politiques soutenant le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, ont souligné l'importance de lui renouveler la confiance pour un second mandat afin de lui permettre de poursuivre la politique de soutien social au profit des différentes catégories sociales.

A Bou-Saâda (M'sila), le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Mustapha Yahi, a assuré que le vote en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, lui permettrait de "poursuivre la politique de soutien social aux différentes catégories ainsi que la réalisation de nouveaux programmes d'habitat et l'augmentation de l'allocation des femmes au foyer et des personnes aux besoins spécifiques, des pensions de retraite et des salaires des fonctionnaires".

Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a affirmé que l'élection de M. Abdelmadjid Tebboune permettra de poursuivre les réformes engagées jusqu'ici et de consolider les acquis réalisés au cours de son premier mandat.

S'exprimant dans meeting populaire à Médéa, M. Benmbarek a évoqué, à cette occasion, les efforts financiers "conséquents" consentis notamment pour la prise en charge des préoccupations des habitants des zones d'ombre.

A Jijel où il a animé un meeting populaire, le président du Mouvement El-Bina Abdelkader Bengrina a salué, quant à lui, l'engagement du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, lors de son meeting tenu dimanche à Oran, d’augmenter les allocations chômage et des femmes au foyer, et de créer 450.000 emplois.

M. Bengrina a soutenu que la "vision prospective" du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune permettra une répartition équitable des richesses et la création de pôles économiques dans toutes les régions du pays ainsi que de "réaliser un développement économique et social".

Le président du front El Moustakbel, Fateh Boutbig, a souligné, pour sa part, à Relizane les réformes et les réalisations concrétisées, durant le premier mandat, et ce, à tous les niveaux et en faveur de toutes les couches de la société, citant entre autres, la revalorisation des salaires, des pensions de retraites et l'octroi de l'allocation chômage, en plus, a-t-il mentionné, de la "construction d'un front interne fort".

Dans le même esprit, la présidente du parti Tajamoue Amal El Djazair (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a affirmé, à partir de Jijel, que le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune est "porteur de beaucoup d’espoirs pour toutes les catégories sociales à travers des engagements concrétisés durant son premier mandat et d’autres qu’il œuvrera à réaliser en cas de sa réélection". A Boumerdès, le président du parti El Fadjr El Djadid, Tahar Benbaibeche, a souligné la nécessité de sortir "en force" le jour du scrutin, pour accorder son soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, ce qui lui donnera "la latitude de prendre des décisions pour poursuivre le processus de développement du pays".

Par ailleurs, le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), M. Abdelaali Hassani Cherif, a souligné, à Adrar, son engagement à élaborer des programmes spéciaux de développement pour les régions du Sud du pays.

Intervenant lors d'un meeting populaire à la maison de culture Chahid Chibani Mohammed, le candidat du MPS a expliqué qu'il allouera des programmes de développement spécifiquement pour ces régions, à travers une approche économique et sociale basée sur la réalisation de grandes infrastructures et de projets, d'encourager les investissements dans divers secteurs, notamment dans l'agriculture et les industries de transformation à travers le soutien aux petites et moyennes entreprises qui créent de l’emploi.

En évoquant le potentiel touristique de cette wilaya, M. Hassani Cherif a souligné "l'importance des Zaouïas, qui constituent, selon lui, un axe fondamental dans la promotion du tourisme religieux".

Il a également insisté sur "la nécessité de protéger le produit national, d'améliorer les normes de qualité, de valoriser les capacités de production locale, les ressources et l'artisanat ainsi que d'élargir les mécanismes de financement locaux tels que les subventions et les fonds de développement et d'adapter les investissements aux besoins".

Le président du MSP a rappelé, à la même occasion, que son programme électoral "Forsa" vise à "restaurer le découpage administratif afin d'établir les bases du développement".

Il a d'ailleurs appelé les citoyens de la wilaya d'Adrar à se rendre en force aux urnes et à participer à ces élections, considérant que la forte participation "constitue un message à ceux qui cherchent à nuire à la patrie".

Hidaoui appelle à soutenir le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour parachever le processus de développement et d'édification

Mustapha Hidaoui, cadre à la direction de campagne du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, a appelé, lundi à El Oued, à adhérer massivement au programme du candidat indépendant afin de parachever le processus d'édification et de développement, et barrer la route aux ennemis du pays.

Lors d'un meeting à la salle des conférences à la Maison de la culture Mohamed-Lamine Lamoudi à Chott, M. Hidaoui a souligné que "le discours politique sincère de M. Abdelmadjid Tebboune, a consacré la culture de la confiance entre gouvernant et gouvernés", affirmant qu'il ressort de ses discours "sa ferme conviction que l'étape de construction de l'Algérie nouvelle nécessite l'adhésion et le soutien de tous ses enfants loyaux". Et d'ajouter: "Malgré la période difficile dans laquelle M. Abdelmadjid Tebboune a pris les rênes de l'Etat et les nombreuses menaces qui guettaient le pays à l'intérieur comme à l'extérieur, notamment le COVID-19 qui a grevé même les grandes économies mondiales, il a su gérer le pays et le mettre en sécurité". "La gestion réfléchie de notre candidat durant le premier mandat présidentiel résulte de sa compétence dans la gestion des affaires du pays, ce qui a fait de lui un homme d'Etat par excellence", a soutenu M. Hidaoui, soulignant que "le pays a besoin de tels hommes dans les périodes décisives et sensibles".

Au terme de son allocution, M. Hidaoui a appelé les citoyens à aller massivement aux urnes le 7 septembre prochain et à voter en faveur du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, pour un deuxième mandat", précisant que cette échéance présidentielle est de nature à barrer la route aux ennemis du pays.

Les candidats axent leurs discours sur l'importance d'assurer la sécurité alimentaire (presse parue à l’est du pays)

La question de la sécurité alimentaire et les défis à relever pour y parvenir a occupé une place importante dans les discours de campagne des trois candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, rapporte mardi la presse de l'est du pays.

Sous le titre "Les défis de la sécurité alimentaire au cœur des programmes des candidats", le quotidien public "An-Nasr" écrit que les trois candidats, proposant des solutions pour soutenir la production agricole, sont "unanimes dans leurs discours quant à la nécessité d'assurer la sécurité alimentaire du pays pour consolider les fondements de la souveraineté nationale et éloigner le pays de tous les risques de dépendance alimentaire".

Le même journal a cité, dans ce contexte, le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youcef Aouchiche, qui a déclaré que le pays, "compte tenu de la diversité de ses ressources naturelles, peut atteindre la sécurité alimentaire", ajoutant que son programme électoral "comprend plusieurs solutions, notamment la création de pôles agricoles à travers le pays et l'accompagnement et le soutien des agriculteurs pour assurer l'abondance de la production".

Pour réussir dans cette entreprise, le candidat du FFS s'engage à "créer une agence nationale pour la sécurité alimentaire", rapporte "An-Nasr".

Le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a également présenté un plan visant à "promouvoir l'agriculture de sorte que les périmètres irrigués atteignent plus de 3 millions d'hectares", selon le même quotidien qui a écrit que M. Tebboune a souligné, lors du meeting qu’il a animé à Oran, que la question de la sécurité alimentaire "sera une réalité à la fin de 2027 ", et que les importations de blé dur "cesseront d'ici à 2026 ".

Quant au programme du candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, au sujet de ce secteur stratégique, "An-Nasr" rapporte qu'il propose des "programmes urgents" pour développer les régions des Hauts plateaux afin d'assurer la sécurité alimentaire, " en leur fournissant de l'eau, en soutenant la production agricole et l’élevage".

Le programme du candidat du MSP comprend également un "plan national de sécurité alimentaire" visant à développer les cultures stratégiques, selon "An-Nasr".

Pour sa part, le quotidien francophone "Seybouse Times", commentant la campagne électorale, a écrit sous le titre "Les candidats s'engagent à satisfaire les aspirations des Algériens", que les trois candidats et leurs représentants se sont engagés à "satisfaire les besoins de la population en matière, notamment, de logement, d'emploi, la prise en charge des préoccupations des jeunes et d'augmentation des allocations destinées aux franges vulnérables".

Les différents journaux paraissant dans l’est du pays poursuivent leur large couverture du déroulement de la campagne électorale de l’élection présidentielle du 7 septembre, à l’image du quotidien "Ain El Djazaïr" qui a publié un article intitulé "Les candidats et leurs représentants continuent à sillonner le pays pour séduire les électeurs et souligner l'importance du prochain scrutin".