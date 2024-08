L'Europe, de l'Espagne à la Scandinavie, est survolée à très haute altitude depuis samedi soir par un vaste nuage de dioxyde de soufre, quasi invisible et sans risque pour la santé, à la suite des éruptions volcaniques en Islande, a indiqué Copernicus.

"Le panache provient de l'activité volcanique qui a débuté dans la péninsule de Reykjanes, en Islande, le 22 août au soir et qui a entraîné des émissions de dioxyde de soufre (SO2) dans l'atmosphère", a déclaré lundi Mark Parrington de l'Observatoire européen Copernicus (CAMS), cité par des médias.

Selon les observations par satellite du CAMS, le panache de SO2, qui a survolé le Royaume-Uni avant de toucher l'Europe continentale, "se trouvait entre 5 et 8 km d'altitude dans l'atmosphère et il devrait avoir peu, voire aucun impact, au niveau du sol, c'est-à-dire sur la qualité de l'air et sur la santé", a expliqué le scientifique au service de surveillance de l'atmosphère.

"Il est possible que le ciel soit légèrement brumeux en raison des particules contenues dans le panache", mais il "se dissipera après quelques jours" et "on ne s'attend pas à ce qu'il ait un impact sur la météo ou le climat", a-t-il ajouté.

Aucune alerte sanitaire n'a été émise par les autorités dans les pays concernés par le survol de ce nuage.

En plus forte concentration, le dioxyde de soufre, identifiable par une odeur semblable à celle de l'oeuf pourri, est toxique pour la santé humaine.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) fixe à 40 µg/m3 la limite de concentration dans l'air sur 24h.

La fissure de lave qui s'est ouverte jeudi dans la péninsule de Reykjanes, est la sixième activité volcanique depuis décembre dans cette région du sud-ouest de l'Islande qui n'en avait pas connu depuis huit siècles.

Le nuage en cours "est légèrement différent, en termes de direction, des éruptions précédentes de mars et de fin mai, car une plus grande partie du panache a atteint des parties plus au sud-ouest de l'Europe, alors que les panaches précédents étaient plus au nord", principalement au-dessus de la Scandinavie, a précisé Mark Parrington.