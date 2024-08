Des étudiants de l'Université d'Oran 2 "Ahmed Benahmed" ont obtenu, à ce jour, 7 labels de projets innovants décernés par le ministère de l'Economie de la connaissance, des Startups et des Micro-entreprises, a-t-on appris de cet établissement d'enseignement supérieur.

Tout récemment, Benamar Ikram, étudiante à la Faculté des sciences économiques et première à avoir présenté un projet innovant dans le cadre de la 2ème promotion 2023-2024, vient d'obtenir le label de projet innovant ayant trait à l'amélioration des mécanismes de gestion.

Son projet intitulé "My Mib Wizard" est le 7ème à avoir reçu ce label décerné aux porteurs de projets de l'incubateur des affaires de l'Université d'Oran 2, dans le cadre de l'arrêté ministériel 1275, portant mécanisme "un diplôme-une startup/un diplôme-un brevet d'invention", a-t-on indiqué de même source.

Il convient de signaler que, durant l'année universitaire 2023-2024, l'Université "Ahmed Benahmed" a enregistré 90 projets de startups, tous domaines confondus, 43 projets de micro-entreprises, ainsi que 15 projets pour l'obtention de brevets d'invention.

Par ailleurs, 52 étudiants de cet établissement universitaire prennent part, jusqu'au 2 septembre prochain, à une session de formation destinée aux porteurs de microprojets, dont l'encadrement est assuré conjointement par les Centres de développement de l'entrepreneuriat des 3 universités d'Oran et l'Agence nationale d'appui et de développement de l'entrepreneuriat (ANADE), et ce dans le cadre de la consolidation de l'esprit entrepreneurial et de l'innovation des étudiants.