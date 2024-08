Une vaste opération de restauration de vieux édifices religieux de la ville de Constantine a été lancée lundi par le wali, Abdelkhalak Sayouda.

Il s’agit des mosquées Sidi Afane et El Ketania, la Madersa El Ketania, la Zaouia El Tidjania El Soufla, et la Zaouia Sayida Hafsa implantées toutes dans la vieille ville de Constantine et dont la réhabilitation s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’Etat visant à sauvegarder et à valoriser le patrimoine de cette cité ancestrale.

La restauration de ces vieux édifices religieux dont la construction de certains remonte au 16ème siècle à l’exemple de la mosquée El Ketania réalisée en 1776 devra être achevée dans un délais fixés à 8 mois pour la zaouia Sayida Hafsa et la mosquée Sidi Afane et 12 mois pour les autres structures, selon les explications fournies sur place.

Une enveloppe financière estimée à plus de 370 millions de dinars a été mobilisée pour la réalisation de ces opérations, a-t-on fait savoir précisant que des techniques avancées seront utilisées pour permettre une restauration aux normes qui mettrait en valeur les spécificités architecturales de ces lieux de culte.

A titre d’exemple, la réhabilitation de la mosquée El Ketania se fera selon des techniques et méthodes basées sur un relevé au scanner laser complété par un relevé traditionnel devant permettre la réalisation des documents graphiques tout en préservant la qualité architecturale et patrimoniale du bien.

Dans une déclaration à la presse M. Sayouda a mis en avant l’importance de ces opérations dans la préservation du cachet ancestral de cette ville dont l’histoire n’est pas à démontrer et a souligné également l’impact de ces projets dans le développement du tourisme local.

Il a insisté auprès des entreprises de réalisation à l’effet de respecter les délais et de veiller sur la qualité des travaux, car a-t-il souligné il s’agit là d’un travail spécifique et artistique devant être accompli par une main d’œuvre professionnelle et qualifiée.

Le wali qui a sillonné les ruelles de la vielle ville et écouté les préoccupations des citoyens a par la suite donné le coup d’envoi de l’aménagement d’un périmètre urbain situé en face du lycée Abdelhamid Benbadis à proximité de la mosquée et l’université des sciences islamiques Emir Abdelkader et supervisé également le lancement des travaux d’aménagement urbain du quartier Belle-vue dans la ville de Constantine.