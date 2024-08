La Chine a condamné "fermement" mardi, les attaques terroristes menées lundi, dans le sud-ouest du Pakistan.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lin Jian, cité par l'agence Chine Nouvelle, a déclaré que Pékin s'opposait fermement à toute forme de terrorisme, et continuerait à soutenir le Pakistan dans l'avancement des opérations de lutte contre le terrorisme, le maintien de l'unité et de la stabilité sociales, et la protection de la sécurité des personnes.

"La Chine est prête à renforcer davantage la coopération avec le Pakistan en matière de lutte contre le terrorisme et de sécurité afin de préserver conjointement la paix et la sécurité régionales", a affirmé M. Lin.

Au moins 50 personnes, dont des membres des forces de sécurité, ont été tuées et des dizaines d'autres blessées lundi dans une série d'attaques dans de nombreux endroits de la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, ont indiqué des responsables

La police a déclaré que 12 assaillants avaient jusqu'à présent été neutralisés et plusieurs autres blessés dans les affrontements.