Le Haut représentant de l'Union européenne (UE), Josep Borrell, a appelé, mardi, à un cessez-le-feu humanitaire de trois jours pour la vaccination des enfants contre la polio dans la bande de Ghaza.

Borrell a expliqué mardi dans un message sur la plateforme "X" que "la propagation rapide de la polio menace tous les enfants de Ghaza, déjà affaiblis par les déplacements, les privations et la malnutrition".

Il a appelé à "un cessez-le-feu humanitaire immédiat de trois jours pour garantir que l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) mènent des opérations de vaccination dans la bande de Ghaza d'ici la fin de l'année. Notre humanité l'exige".

Il convient de noter que le ministère palestinien de la Santé a annoncé dimanche dernier l'arrivée de vaccins contre la polio et a appelé à faire pression sur l'entité sioniste pour autoriser l'entrée de ces vaccins à Ghaza.

Le 23 août, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a déclaré que les problèmes d'hygiène à Ghaza avaient atteint un niveau élevé en raison des problèmes d'eau et d'assainissement, et qu'un cas de polio avait été découvert dans la région depuis la première fois en 25 ans.

L'entité sioniste mène une guerre dévastatrice contre Ghaza depuis le 7 octobre, faisant plus de 134 000 martyrs et blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destruction massive et de famine meurtrière.

UNRWA: la situation dans la bande de Ghaza est un "véritable désastre"

La porte-parole de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Louise Wateridge, a qualifié la situation dans la bande de Ghaza de "véritable désastre".

Lors de sa participation en ligne à la conférence de presse quotidienne des Nations unies, lundi, Mme Wateridge a déclaré: "Si nous devions décrire la situation ici, c'est un désastre total".

Elle a poursuivi : "Au cours des dernières semaines, nous avons reçu des ordres continus (de l'occupant sioniste) de déplacements forcés dans les parties centrale, sud et nord de la bande de Ghaza, et ce à quoi nous assistons ici est le déplacement forcé de centaines de milliers de personnes chaque jour".

"L'accès à tout moyen de transport pour ce type de déplacement est désormais devenu très limité et les gens ne savent pas où aller", a-t-elle déploré.

Pour sa part, le premier directeur adjoint de l'UNRWA, Sam Rose, a déclaré que l'environnement à Ghaza, où les gens sont déplacés et forcés de se déplacer fréquemment en raison des ordres d'évacuation (de l'armée sioniste), est "idéal" pour l'émergence et la propagation de la polio.

Evoquant la difficulté d’accéder à la nourriture, à l’eau et aux services de santé de base à Ghaza, Rose a déclaré: "C’est précisément dans ces circonstances que la polio a refait surface à Ghaza avec un petit nombre de cas qui peuvent se propager très rapidement".

Dans ce contexte, le porte-parole du secrétaire général des Nations unies, Stéphane Dujarric, a indiqué que la probabilité de vacciner 50.000 enfants nés après le 7 octobre 2023 est "très faible".

Dujarric a indiqué que 1,2 million de doses du vaccin contre la polio avaient été livrées à Ghaza dimanche et qu'il était prévu de vacciner plus de 640.000 enfants dans la région.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.476 martyrs et 93.647 blessés

Le bilan de l'agression sioniste barbare contre la bande de Ghaza est passé à 40.476 martyrs et 93.647 blessés dont une majorité d'enfants et de femmes, depuis le 7 octobre dernier, ont annoncé mardi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée de l'occupation sioniste a commis trois massacres au cours des dernières 48 heures dans la bande de Ghaza, faisant 41 martyrs et 113 blessés.

Un précédent bilan a fait état de 40.435 martyrs et 93.534 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces d'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Des soldats sionistes envahissent un site archéologique à Sebastia

Des soldats sionistes ont envahi, lundi soir, le site archéologique de la ville palestinienne de Sebastia, au nord-ouest de Naplouse, dans la partie nord de la Cisjordanie occupée, rapportent des médias citant des sources.

Mohammad Azem, le maire de Sebastia, a déclaré que "plusieurs véhicules militaires ont envahi la ville et se sont dirigés vers le site archéologique". Il a ajouté que les soldats ont fermé le site aux Palestiniens et installé un barrage militaire au centre de la ville.

Il convient de noter que les soldats envahissent fréquemment Sebastia pour accompagner des groupes de colons colonialistes dans la zone archéologique, sur laquelle l'armée veut imposer son contrôle total pour empêcher les Palestiniens d'y pénétrer.

Lors de ces invasions, les soldats sionistes bloquent toute circulation palestinienne, prennent fréquemment d’assaut les maisons, enlèvent les Palestiniens, attaquent les manifestants et retirent le drapeau palestinien de la zone archéologique.