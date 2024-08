Un cas suspect de Mpox a été détecté à Sao Paulo-Guarulhos, principal aéroport international du Brésil, a annoncé lundi l’Agence nationale de vigilance sanitaire (Anvisa).

Le passager, qui présentait dimanche des signes et symptômes de l'infection à Mpox, était arrivé à l'aéroport le 14 août et se trouvait dans une zone réservée aux demandeurs du statut de réfugié, a précisé Anvisa sans donner plus de détails sur le lieu de provenance du passager, ni son pays d’origine.

Dans une note, le ministère brésilien de la Santé a informé que le passager a été placé en isolement et soumis au protocole sanitaire en vigueur.

Anvisa a affirmé avoir interrogé 397 autres personnes dans la zone d'accès restreint, mesuré la température et vérifié les signes de la maladie sur la peau, tout en mettant en œuvre des mesures de nettoyage et de désinfection, assurant qu'aucune autre personne ne présente de symptômes.

Selon des données du ministère de la Santé, le Brésil a enregistré cette année plus de 700 cas confirmés de Mpox, dont aucun n'a été causé par la nouvelle variante.

L'Allemagne fait un don de 100.000 vaccins pour l'Afrique

Le gouvernement allemand va faire un don de 100.000 doses de vaccin contre le Mpox pour les pays d'Afrique où le virus circule le plus, comme la République démocratique du Congo (RDC).

Les doses de vaccin devraient être disponibles "à court terme" à partir des stocks de l'armée allemande, la Bundeswehr, a déclaré lundi à Berlin le porte-parole du chancelier Olaf Scholz, Steffen Hebestreit.

L'objectif est de "soutenir solidairement les efforts internationaux pour contenir le Mpox sur le continent africain", a-t-il ajouté. L'Allemagne va ainsi distribuer la quasi-totalité de ses réserves de vaccin Mpox, qui s'élèvent à 118.000 doses, selon un porte-parole du ministère de la Défense.

Un laboratoire mobile sera par ailleurs mis en service au Congo dans de brefs délais, a indiqué M. Hebestreit. A moyen terme, l'objectif est d'accompagner l'Union africaine (UA) dans la mise en place d'une production locale de vaccins.

La recrudescence du Mpox en Afrique touche de plein fouet le Congo, la République démocratique du Congo (RDC) voisine, ainsi que le Burundi, le Kenya, le Rwanda et l'Ouganda.

Cela a poussé l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclarer le Mpox une "urgence de santé publique" de portée internationale en raison de la variante 1b du virus, actuellement plus répandue et plus dangereuse.