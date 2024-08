Environ 2.000 cas de dengue ont été enregistrés dans six des neuf îles habitées du Cap Vert, depuis le mois de novembre dernier, ont déclaré lundi, les autorités sanitaires du pays.

L'île de Santiago, et surtout Praia, la capitale, concentre la majorité des cas avec plus de 1.300 cas enregistrés, mais il existe également une transmission de la maladie sur les îles de Maio, Fogo, Brava et Boa Vista, a indiqué la directrice nationale de la santé, Angela Gomes, à des médias, à l'issue d'une réunion à Praia avec les responsables des structures sanitaires du pays.

"Depuis la mi-novembre de l'année dernière, nous avons commencé à recevoir des rapports de cas de dengue dans les îles du sud, en commençant par la ville de Praia, plus précisément dans les quartiers nord de la ville", a noté de son côté, le coordinateur du programme de lutte contre la dengue, Antonio Moreira.

Après le signalement des premiers cas à Praia, qui est l'épicentre de la maladie ''avec environ 30 à 40 cas'', l'épidémie s'est déplacée vers l'île de Fogo, notamment dans la municipalité de Sio Filipe, puis vers Mosteiros, a-t-il précisé.

Dans l'optique d'empêcher la propagation de la maladie, le responsable a ajouté qu'un plan d'urgence consistant à former les agents de santé, a été élaboré par le ministère de la santé, mais aussi à informer la population sur les moyens de lutter et de prévenir l'émergence des moustiques transmetteurs de la dengue.