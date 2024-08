Les incendies dans l'Etat brésilien de Sao Paulo ont causé des pertes économiques estimées à 1 milliard de reals (182 millions de dollars) en seulement trois jours, a déclaré le gouverneur régional Tarcisio de Freitas.

Le gouverneur a indiqué que les incendies ont déclenché une alerte maximale dans plus de 50 villes, y compris des centres agricoles clés comme Ribeirao Preto, où les flammes ont désormais été maîtrisées.

Au moins quatre villes ont fermé leurs écoles lundi en raison de la nécessité de nettoyer les importantes quantités de cendres dans la région, a-t-il ajouté.

"Il est difficile d'estimer les pertes, mais nous les évaluons à 1 milliard de reals," a déclaré le gouverneur.

A cause de la sécheresse et de la chaleur extrême, environ 2.316 incendies se sont déclarés ces derniers jours, suscitant la peur et l'inquiétude parmi les habitants de l'Etat.

Selon l'Institut national brésilien de recherches spatiales, ce chiffre est presque sept fois supérieur à celui des incendies enregistrés en août de l'année dernière.