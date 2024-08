Le changement climatique est devenu une crise mondiale, et constitue le défi majeur auquel l’humanité est actuellement confrontée, a alerté mardi, la Secrétaire Générale de l'Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Celeste Saulo, avertissant que le Pacifique Sud-Ouest, est "gravement touché" par les effets "en cascade", du réchauffement.

Les communautés, les économies et les écosystèmes de la région du Pacifique Sud-Ouest "sont gravement touchés" par les effets "en cascade", du changement climatique, a indiqué Mme Saulo, lors de la 53e réunion des dirigeants du Forum des îles du Pacifique (FIP), qui se tient jusqu'à jeudi à Tonga.

"Il est de plus en plus évident que nous manquons rapidement de temps pour inverser la tendance", a-t-elle ajouté.

L’accélération de l’élévation du niveau de la mer, le réchauffement des océans et l’acidification, mettent en péril les îles du Pacifique, qui sont confrontées à des menaces croissantes pour leur viabilité socio-économique et même pour leur existence en raison du changement climatique, alerte l’OMM, dans un nouveau rapport sur l’état du climat dans le Pacifique Sud-Ouest en 2023, avertissant sur ce "triple choc".

L’océan a absorbé plus de 90 % de l’excès de chaleur emprisonné par les gaz à effet de serre (GES), et subit des changements qui seront irréversibles pour les siècles à venir.

Pour la cheffe de l'OMM, "les activités humaines ont affaibli la capacité de l’océan à nous nourrir et à nous protéger et, avec l’élévation du niveau de la mer, transforment un ami de toujours en une menace croissante", constatant déjà, "une augmentation des inondations côtières, du recul du littoral, de la contamination des réserves d’eau douce par l’eau salée et du déplacement des communautés".

Bien qu’ils constituent une bouée de sauvetage, les systèmes d’alerte précoce, "ne sont disponibles que dans un tiers des petits Etats insulaires en développement du monde", a encore ajouté la responsable onusienne.

Le rapport de l'OMM, a été présenté lors du Forum des îles du Pacifique, accompagné d’un document d’information spécial sur la montée des eaux dans un monde en réchauffement, décrit par le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, comme "un appel d’urgence sur l’élévation du niveau de la mer".

Pour le chef de l'ONU qui a lancé un "SOS mondial" sur la montée des eaux dans le Pacifique, "le problème est mondial", avertissant que la montée des eaux "nous touche tous, et va dévaster la pêche, le tourisme et l’économie bleue, réitérant ses appels "urgents" à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre et à une meilleure adaptation au changement climatique.