Cent cinq (105) périmètres et exploitations agricoles ont été raccordés à l'énergie électrique depuis le début de l'année 2024 dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris mardi auprès de la direction locale de la Société de distribution de l'électricité et du gaz (Sonelgaz).

Ces raccordements au réseau électrique des exploitations et périmètres agricoles situés à travers les dix communes que compte la wilaya ont nécessité un investissement de plus de 578 millions de dinars, a indiqué à l'APS le chargé de la communication de la direction locale de distribution (Sonelgaz Ghardaïa), Yahia Abbès.

Cet investissement, destiné au développement du secteur agricole et l'accroissement des terres arables, a été le fruit d'un montage financier entre les services agricoles et la Sonelgaz.

Il vise à appuyer les investisseurs dans le domaine agricole pour la mobilisation et l'accès à la ressource hydrique par la réalisation de forages et pivots d'irrigation dans une région caractérisée par l'aridité du climat, a-t-il précisé.

Plus de 58 km linéaires de lignes électriques de moyenne tension (MT), 27 km de lignes de basse tension (BT) et 66 transformateurs électriques ont été réalisés pour l'électrification de ces 105 exploitations agricoles crées dans le cadre de l'investissement privé agricole à travers la wilaya, a-t-il ajouté.

En outre, près d'une quinzaine de puits artésiens ont été également raccordés dans des exploitations agricoles familiales dans la wilaya de Ghardaïa et ont nécessité un investissement de près de 91 millions de DA, en réalisant 11,6 km de ligne de MT et 106 mètres de lignes de BT ainsi que 14 transformateurs électriques.

Près de 7 milliards de DA ont été mobilisés durant les deux années précédentes (2022 et 2023) pour le raccordement en énergie électrique de 2.543 exploitations agricoles dans la wilaya de Ghardaïa après la réalisation de 1.023 km de lignes de MT et de 150 km de lignes de BT ainsi que la mise en place de 656 transformateurs.

Des efforts considérables sont déployés par les pouvoirs publics pour soutenir et accompagner l'investissement privé dans le secteur agricole, dans le but de créer des conditions favorables de nature à permettre aux agriculteurs d'améliorer leurs choix de cultures et d'accroître leur productivité tout en utilisant l'eau avec une efficience accrue, d'augmenter leurs rendements et l'intensité de leurs cultures et de réorienter leurs systèmes de production vers des cultures stratégiques de plus grande valeur, selon la même source.