Une vingtaine de projets d'infrastructures sportives et de jeunesse a été réalisée au cours des deux dernières années au profit de la commune de Berrouaghia, à l'Est de Médéa, pour accompagner les clubs sportifs locaux et faciliter l'encadrement des associations de jeunes qui activent dans cette commune, a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya.

Un montant de 180 millions de DA a été consacré à la réalisation de ces projets incluant, aussi bien des opérations de modernisation de l'infrastructure sportive existante ou l'aménagement de nouvelles structures appelées à satisfaire la demande exprimée en la matière, a-t-on fait savoir.

Il est fait état, dans ce contexte, de la modernisation du stade communal, avec la pose de gazon synthétique, l'aménagement d'une piste d'athlétisme et de nouveaux vestiaires. Des travaux supplémentaires consistant en l'agrandissement des gradins et l'aménagement des espaces à l'intérieur de ce stade sont programmés pour les jours à venir, a-t-on expliqué.

Au chef-lieu de daïra de Berrouaghia, où se concentre l'essentiel des activités sportives programmées dans cette région et couvrant différentes disciplines, sept terrains de sports de proximité (TSP) qui étaient à l'abandon ou mal entretenus, ont été réhabilités, a relevé la même source.

Il s'agit des terrains de sports de proximité localisés dans les cités Chorfa, Sidi-Boubaker, Belkhir Zerrouk, 18 Fevrier, et la cité des 800 logements, a-t-on indiqué, précisant que trois TSP supplémentaires ont été réalisés dans les quartiers Zemala, Mohamedi, et Ouled-Zeid.

Une étude pour la réalisation d'un projet de piscine semi-olympique au complexe omnisports situé dans le quartier Abdelkader Djeddi, à la périphérie Est de Berrouaghia, est en phase d'élaboration et sera soumise à la tutelle pour doter le projet des financements indispensables à sa matérialisation, a-t-on conclu.