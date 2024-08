Les éléments de la brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) d'Ouled Fayet (Alger) ont procédé, la semaine écoulée, à l'arrestation de 5 individus pour vol de barreaudages métalliques d'un jardin public à Dely Ibrahim, a indiqué, mardi, un communiqué des mêmes services.

"L'affaire fait suite à une patrouille dans le secteur de compétence, lors de laquelle 5 individus ont été pris en flagrant délit de chargement, à bord d'un véhicule, de barreaudages métalliques d'un jardin public", précise le communiqué qui ajoute que les mis en cause ont été arrêtés et conduits au siège de la brigade pour poursuivre les formalités juridiques.

Les mis en cause ont été présentés devant le parquet territorialement compétent pour les chefs d'inculpation de constitution d'une bande de malfaiteurs et vol avec circonstances aggravantes de nuit, de bris et d'usage de véhicule, selon la même source.