Les boissons énergisantes sont dangereuses pour les enfants, selon les résultats d'une étude scientifique américaine présentée lors du Congrès de l'American Heart Association. Ces sodas fortement concentrés en caféine sont toxiques pour les plus petits.

Aux Etats- Unis, depuis trois ans, plus de 2000 enfants de moins 6 ans ont été hospitalisés à cause de symptômes tels que des rythmes cardiaques anormaux ou des problèmes neurologiques comme des convulsions. A l'origine de ces crises, la consommation de boissons énergisantes.

La caféine peut-être un poison pour les enfants

Certaines de ces boissons peuvent contenir jusqu'à 400 milligrammes de caféine pour 250ml, tandis que le niveau jugé toxique pour un enfant de moins de 12 ans est de 2,5 milligrammes par kilo de poids corporel. Ainsi, un enfant de 10 ans pourrait s'intoxiquer à la caféine après avoir en avoir bu 80 mg et celui de 12 ans pourrait être empoisonné après en avoir avalé 100 mg.

Ce type de boisson n'a pas sa place dans l'alimentation des enfants et ne devrait pas être vendu aux mineurs. Car « la plupart des boissons énergisantes contient assez de caféine pour causer un danger potentiel à l'enfant », explique le Professeur Steven Lipshultz, pédiatre en chef à l'Hôpital pour enfants du Michigan à Detroit.

Par exemple, une canette de 500 ml de boisson Monster Energy contient 160 mg de caféine et une canette de 250 ml de Red Bull en contient 80 mg.

«Il est nécessaire d'améliorer l'étiquetage des boissons énergisantes pour indiquer plus clairement la teneur en caféine et prévenir d'éventuels problèmes pour la santé » rappelle Professeur Steven Lipshultz.

En France, la question de la sécurité des boissons dites « énergisantes» (BDE) est suivie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation (Anses) depuis plusieurs années. En 2013, elle a remis un rapport et tiré la sonnette d'alarme quant aux dangers de la consommation de ce type de boissons. «Les principaux symptômes relevés suite à la consommation de boissons dites énergisantes sont essentiellement cardiovasculaires (95 cas), suivis par les effets psycho-comportementaux (74 cas) et neurologiques (57 cas). Des troubles digestifs, respiratoires, allergiques ou musculaires sont également rapportés mais avec une incidence plus faible » rappelle l'Agence.