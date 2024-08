Les enfants qui s'endorment avec une tablette ont un sommeil de mauvaise qualité, selon les résultats d'une étude scientifique publiée dans la revue médicale Pediatrics. Ils dorment 21 minutes de moins que les autres.

Les tablettes et smartphones n'ont pas leur place dans le lit des enfants. Ces écrans empêchent les enfants de faire une nuit assez longue et de qualité. Les chercheurs de l'institut de Santé publique à l'Université de Californie (Etats-Unis) ont mené une étude avec 2048 enfants âgés de 9 à 11 ans.

Ils ont constaté que ceux qui s'endormaient avec une tablette ou un smartphone avaient une nuit plus courte et de moins bonne qualité. Ils perdaient 21 minutes de sommeil.

En cause : une utilisation prolongée des écrans et des réveils au cours de la nuit provoqués par des bip sonores.

Dans cette étude, la télévision est aussi mise en cause dans les troubles du sommeil des enfants. Ceux qui peuvent regarder des programmes dans leur chambre dorment 18 minutes de moins que les autres.

«Les risques associés à une durée de sommeil plus courte et de moins bonne qualité de sommeil sont des mauvais résultats scolaires, des problèmes de comportement, peut-être aussi un risque accru d'obésité et une réduction du système immunitaire» explique Jennifer Falbe, auteure de l'étude. «Ces résultats doivent servir de mise en garde contre un accès illimité à des écrans dans les chambres d'enfants», conclut la chercheuse.

La tablette perturbe aussi le sommeil des adultes

Cette étude confirme la récente publication de la revue scientifique Proceedings of theNational Academy of Sciences. La conclusion des chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston (Etats-Unis) affirmait que la tablette nuisait au sommeil des adultes.

«Ceux qui lisaient un livre électronique mettaient plus de temps à s'endormir, avaient moins sommeil le soir, et leur sécrétion de mélatonine (hormone du sommeil responsable de la baisse de vigilance la nuit) était réduite», expliquait Anne-Marie Chang, neuroscientifique et auteure de l'étude. « Leur horloge circadienne était repoussée à plus tard et ils étaient moins alertes le lendemain matin que ceux ayant lu un livre imprimé ».

En cause : la lumière bleue émise par les écrans. « Les rythmes circadiens naturels du corps sont interrompus par la lumière à ondes courtes, connue sous le nom de lumière bleue, qui vient de ces outils électroniques ».