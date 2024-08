L'apnée du sommeil et le manque de repos augmentent le risque d'obésité chez les enfants,

selon les résultats d'une étude parue dans la revue médicale Journal of Pediatrics.

Les chercheurs de la Faculté de Médecine Albert Einstein à l'Université de Yeshiva (Etats-Unis) ont suivi 1 900 enfants pendant 15 ans. Pendant toute la durée de l'étude, les parents ont rempli des questionnaires sur la durée de sommeil, les éventuels troubles respiratoires du sommeil, et l'Indice de Masse Corporelle de leur enfant.

Au moins un enfant sur cinq est touché par des problèmes de respiration pendant son sommeil, comme le ronflement, la respiration par la bouche et l'apnée (les interruptions anormalement longues de respiration). Ces gênes interrompent le sommeil profond.

Les résultats de l'étude révèlent que ces troubles du sommeil peuvent multiplier par deux le risque de devenir obèse à 15 ans. Un enfant qui souffre d'apnée du sommeil à 5 ans et celui dort moins de 10h30 par nuit peut avoir un risque accru de 60% d'être obèse.

«Depuis quelques années, le manque de sommeil est un facteur de risque bien connu d'obésité infantile», précise Karen Bonuck, professeur au Collège de Médecine d'Albert Einstein, principal auteur de l'étude. «Les troubles respiratoires du sommeil, qui comprennent le ronflement et l'apnée du sommeil, sont aussi des facteurs de risque d'obésité, mais auxquels on fait moins attention. »

Traiter les troubles du sommeil le plus tôt possible

«S'il est prouvé qu'un sommeil de mauvaise qualité entraîne une obésité future, il pourrait être crucial pour les parents et les médecins d'identifier rapidement les troubles du sommeil, afin que des actions correctives soient mises en place, et l'obésité prévenue.»

Les troubles respiratoires pendant le sommeil sont le plus souvent dus aux amygdales enflées et ou les végétations qui peuvent être opérées. Et ceux causés par un problème d'alignement des mâchoires peuvent être réduits grâce à l'orthodontie. D'autant plus que l'obésité n'est pas la seule raison pour laquelle les parents devraient être conscients des problèmes de respiration pendant le sommeil.

«Ces problèmes sont aussi associés de plus de plus à des problèmes comportementaux et cognitifs, comme les troubles chroniques de l'attention et de l'apprentissage et à une faible croissance», conclut Karen Bonuck.