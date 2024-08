Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laid Rebiga, a présidé, lundi à Alger, une conférence intitulée "fidélité et apport continus de la communauté nationale à l'étranger", et ce dans le cadre du 66e anniversaire des opérations de fidaï du 25 août 1958 menées par les moudjahidine en France.

A cette occasion, M. Rebiga a appelé les membres de la communauté nationale à l'étranger à "veiller au renforcement de leurs liens avec la mère patrie et à s'engager dans le processus du renforcement des institutions de l'Etat et du développement de l'économie nationale".

La diaspora algérienne dans le monde entier est appelée à "contribuer à la construction du pays et à préserver son unité et sa stabilité face aux défis actuels", a affirmé le ministre.

Concernant le thème de la conférence, M. Rebiga a expliqué que la commémoration de la date du 25 août 1958, marquant le transfert de la Révolution de libération vers les bastions de l'ennemi en France, s'inscrit "dans une démonstration de notre foi profonde et notre attachement à honorer les martyrs de ces opérations historiques menées par le peuple algérien en terre d'exil où les enfants de l'Algérie, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, partagent la même douleur et le même espoir".

Ces opérations de fidaï reflètent "le génie des dirigeants de la guerre de libération, après avoir réussi à transférer la bataille de la libération de l'intérieur du pays vers la terre du colonisateur pour internationaliser la cause nationale et faire connaître la guerre de libération".

Pour sa part, le secrétaire national de l'Association des Moudjahidine de la Fédération du Front de libération nationale (FLN) en France, le moudjahid Amar Lounis, a affirmé que les opérations de fidaï exemplaires exécutées en terre de France étaient une "réponse pratique et directe à la politique coloniale de la France en Algérie, prouvant que le peuple algérien est uni derrière le FLN et l'ALN".

Le moudjahid Ahmed Doum a affirmé, pour sa part, que les entraînements du commando relevant de la Fédération du FLN en France "ont été supervisés directement par l'ALN et ont reflété la solidarité des immigrés algériens en France avec le peuple à l'intérieur du pays, pour défendre la dignité et l'honneur de la patrie".