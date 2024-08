Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, a adressé, lundi, un message de condoléances au président du Conseil national palestinien, Rouhi Fattouh, suite au décès du membre du Comité central du mouvement Fatah et du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Farouk al-Qaddoumi. "C'est avec une immense tristesse que j'ai appris le décès de Farouk Rafiq Assad al-Qaddoumi (Abou al-Loutf), membre du Comité central du mouvement Fatah et du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, à l'âge de 93 ans, après une vie au service de la Palestine, pays frère, de sa juste cause et du droit de son peuple à l'autodétermination et à l'indépendance", a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances.

Le président du Conseil de la nation a loué les qualités du défunt Farouk al-Qaddoumi, qui était, a-t-il dit, "l'un des bâtisseurs du mouvement de libération nationale de la Palestine à la fin des années 1950", soulignant que le défunt "a marqué de son empreinte le parcours de la juste cause palestinienne à travers ses réalisations en tant que membre du Comité central, responsable des relations extérieures et membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine, puis en tant que membre du Conseil national, président du Département politique de l'organisation et responsable du Département des affaires étrangères de l'OLP en 1989".

"En cette douloureuse épreuve, je vous présente, ainsi qu'au peuple palestinien frère et à la famille du défunt, au nom des membres du Conseil de la nation algérien et en mon nom personnel, mes sincères condoléances, vous assurant de ma profonde compassion et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde et de vous prêter, ainsi qu'à ses proches, patience et réconfort", a conclu M. Goudjil son message de condoléances.