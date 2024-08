Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf

a eu, lundi, un entretien téléphonique avec son homologue tunisien, Mohamed Ali Nafti, pour

le féliciter après sa nomination à la tête de la diplomatie tunisienne, lui souhaitant succès et

réussite dans l'accomplissement de ses nobles missions, a indiqué un communiqué du ministère. M. Attaf a, en outre, exprimé le souhait "de travailler en étroite collaboration avec son frère, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, sur les plans bilatéral et multilatéral, afin de mettre en œuvre les hautes directives des dirigeants des deux pays frères, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le Président Kaïs Saïed", ajoute le communiqué. Les deux ministres "sont convenus d'organiser, dans les meilleurs délais, une rencontre bilatérale, dans le cadre de la poursuite des efforts visant à renforcer la dynamique exceptionnelle marquant les relations algéro-tunisiennes dans divers domaines, en vue de les pérenniser et de les consolider davantage", précise la même source.