Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, M. Tayeb Zitouni, a présidé lundi à Alger, la cérémonie d'installation des nouveaux membres du Comité de suivi du commerce extérieur, mettant en avant l'intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au dossier du commerce extérieur.

Selon le ministère, l'installation de ce comité s'inscrit dans le cadre des efforts continus devant renforcer la performance du secteur du commerce et réaliser les objectifs de la croissance économique, a indiqué le ministère dans un communiqué, soulignant que M. Zitouni a affirmé, dans une allocution prononcée à l'occasion, que "l'activation de ce Comité s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures prises par le secteur du commerce, en collaboration, avec les secteurs concernés, dans le but d'encadrer le commerce extérieur et d'équilibrer la balance commerciale par la promotion des exportations hors hydrocarbures, et la régulation des importations afin de préserver la production nationale".

Le ministre a rappelé la l'intérêt particulier accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au dossier du commerce extérieur, insistant sur "l'activation de l'intelligence économique et d'adapter la politique du commerce extérieur aux intérêts du pays, notamment au vu des défis géostratégiques et stratégiques que connaît l'économie mondiale".

L'activation dudit Comité intervient en application du décret exécutif N 09-429 portant création du comité de suivi du commerce extérieur et fixant sa composition, ses missions et son organisation, rappelle le ministre, précisant que les nouveaux membres avaient été installés en vertu d'un arrêté ministériel qui sera publiée dans le journal officiel. Les membres sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Le comité comprend des représentants de 16 secteurs ministériels et 12 organismes officiels.

Les principales missions de ce comité consistent en le suivi et l'analyse du flux d'échanges commerciaux (exportations/importations), la proposition de mesures pour la réforme et la régulation des activités du commerce extérieur, outre, l'évaluation périodique des données relatives au commerce extérieur et la proposition de nouvelles mesures relatives à la rationalisation des importations, selon le communiqué.

Dans le cadre de ses missions, le comité propose également des mesures relatives à la promotion des exportations hors hydrocarbures et à la facilitation du commerce extérieur, en plus de la contribution à l'analyse et à l'évaluation des accords commerciaux, tout en veillant à l'actualisation et à la fiabilité des informations économiques et statistiques, selon la même source.

Par la même occasion, le ministre a fait savoir que la balance commerciale avait enregistré, lors des sept premier mois de 2024, un excédent de 3,75 milliards USD, précisant que la valeur des importations avait atteint 26,62 milliards USD, tandis que les exportations avaient touché les 30,36 milliards USD.

M. Zitouni a affirmé que ces chiffres représentent un grand défis pour les membres du comité qui doivent œuvré sérieusement à la concrétisation du plan d'action du Gouvernement et des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notamment celles relatives à "la redéfinition des contours de la politique du commerce extérieur". Par ailleurs, le ministre a insisté sur la tenue de réunions régulières et périodiques conformément au décret exécutif encadrant le travail de ce comité, soulignant que les résultats qui sanctionneront les travaux de ce comité seront soumis au Conseil national consultatif pour la promotion des exportations (CNCPE), et au Conseil supérieur de régulation des importations pour prendre les décisions appropriées, selon la même source.