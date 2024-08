Plusieurs activités à caractère historique ont été organisées, lundi au musée du Moudjahid de la wilaya de Mascara, à l'occasion de la commémoration du 66ème anniversaire de la bataille de

"Djebel Stamboul", au cours de laquelle les Moudjahidine de la glorieuse Armée de libération nationale ont infligé de lourdes pertes humaines et matérielles aux forces d'occupation française.

Les activités organisées à cette occasion, à l'initiative de la direction des Moudjahidine et des Ayants-droit, en coordination avec le musée du Moudjahid, ont concerné la distribution de dépliants, la projection d'un documentaire réalisé par la direction locale des Moudjahidine, ainsi que l'exposition de documents d'archives mettant en relief ce haut fait d'armes des valeureux Moudjahidine, qui s'est déroulé, le 26 août 1958 au niveau de "Djebel Stambloul", dans la commune d'El-Guetna sur le territoire de la zone 4 de la wilaya V historique.

La manifestation a connu une affluence notable de visiteurs, notamment de chercheurs et d'enseignants de l'Université "Mustapha Stambouli" de Mascara, note-on.

D'autre part, un cadre de la direction des Moudjahidine et des Ayants-droit a présenté une communication dans laquelle il a mis en exergue la portée stratégique et militaire de cette bataille pour les katibas de l'ALN dans la zone 4 de la wilaya V historique. La bataille de "Djebel Stamboul" a opposé une katiba de l'ALN, commandée par le défunt Moudjahid Adib Miloud, à un détachement de l'armée coloniale, durant plus de 6 heures, à l'issue de laquelle plus de 160 soldats ennemis ont été abattus et un avion détruit, ainsi que plusieurs camions de transport de troupes incendiés, alors que 45 valeureux combattants de l'ALN sont tombés en martyrs, signale-t-on.