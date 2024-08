La direction de la Santé et de la Population (DSP) de la wilaya d'El-Bayadh a enregistré, cette année, plus de 1.300 cas d'envenimation scorpionique, dont trois morts, a-t-on appris, lundi, auprès de la DSP.

La cheffe du service de prévention, Amel Belhouachi, a indiqué à l'APS, à l'occasion du lancement des journées de sensibilisation sur la prévention des envenimations aux scorpions, organisées par la DSP sous le slogan "Protégeons-nous et nos enfants des piqures scorpioniques", que ce nombre d'envenimations a été enregistré, depuis le début de l'année 2024 jusqu'au 31 juillet dernier dans les différentes communes de la wilaya.

A noter que la wilaya d'El Bayadh a enregistré plus de 2.700 cas d'envenimation par les scorpions, dont quatre décès, au cours de l'année écoulée. Les autorités sanitaires ont souligné la nécessité d'accélérer le transfert des blessés vers les établissements de santé proches de chez eux pour recevoir les soins nécessaires, notant la disponibilité d'antisérums pour ce type d'envenimation grave, tout en évitant les traitements par des méthodes traditionnelles, qui constituent une menace pour la vie des personnes blessées.

Afin de réduire les cas d'empoisonnement aux scorpions, de nombreuses campagnes de sensibilisation et de formation sont organisées, périodiquement, comme c'est le cas de cette campagne lancée depuis la place "Es Salem" au centre de la ville d'El-Bayadh, encadrée par le professeur Mohamed Lamine Saidani, membre du comité des experts de lutte contre les envenimations scorpioniques, et chef du bureau de l'institut Pasteur, avec la participation de la protection civile, du Croissant rouge algérien (CRA) et d'autres acteurs.

Cette manifestation de quatre jours touchera plusieurs communes en donnant des informations pratiques au professionnels de la santé, des activistes du mouvement associatif, des conseils préventifs aux différentes couches de la société, dont les enfants, sur les méthodes pour éviter les piqures de scorpions et de traiter certains cas.

Des émissions sont aussi programmées à travers les ondes de la radio d'El Bayadh.