Les trois représentants algériens engagés dans les compétitions africaines des clubs ont réussi un carton plein avec la qualification du MC Alger et du CR Belouizdad pour le 2e tour préliminaire de la Ligue des champions, et le passage du CS Constantine au second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération.

En ligue des champions, le CR Belouizdad, facile vainqueur à Brazzaville face aux Congolais de l'AC Léopards (2-0), a réédité l'exploit au match retour disputé au stade Mustapha Tchaker de Blida en allant chercher la victoire ainsi que la qualification au 2e tour préliminaire, en s'imposant sur la score de 1 à 0, grâce à une réalisation signée par le milieu de terrain Benguit (24e).

Il faut dire que cette qualification au deuxième tour préliminaire ne constitue nullement une surprise pour le vice-champion d'Algérie, habitué à disputer les premiers rôles dans cette prestigieuse compétition africaine, et dont l'objectif pour la direction du Chabab est de "continuer à progresser et à chercher à s'améliorer à chaque match,", comme l'avait affirmé le coach français du CRB, Corentin Martins.

Au deuxième tour préliminaire (aller à l'extérieur : 13-15 septembre, retour à domicile : 20-22 septembre), le vice-champion d'Algérie affrontera l'AS Douanes (Burkina Faso), qualifiée aux dépens du Coton FC du Bénin (aller : 0-0, retour : 1-1).

Le MC Alger, l'autre représentant algérien dans cette prestigieuse compétition, a lui aussi validé sans trop tremblé son ticket pour le 2e tour préliminaire de la compétition, après sa victoire décrochée jeudi au stade Mustapha-Tchaker de Bilda face aux Libériens de Watanga FC ( 2-0), soit le même score que celui enregistré lors de la manche aller.

Les buts du MC Alger ont été inscrits par Bayazid (16e) et Ben Haoua (89e).

Lors du match aller, disputé dimanche dernier au stade Nelson-Mandela de Baraki, les champions d'Algérie s'étaient imposés (2-0), grâce à ses deux nouvelles recrues estivales Zakaria Draoui (7e) et l'Ivoirien Kipré Jr Zunon (42e).

Prévue initialement à Monrovia, la première manche a été délocalisée à Alger après l'accord de la Confédération africaine de football (CAF), sur demande de Watanga FC.

Au prochain tour préliminaire de la Ligue des champions (aller à l'extérieur : 13-15 septembre, retour à domicile : 20-22 septembre), le MCA sera opposé à l'US Monastir (Tunisie) qualifiée face à l'AS PSI du Tchad (aller: 0-1, retour: 2-0 ).

En Coupe de la Confédération africaine, le CSC, vainqueur avec maîtrise lors de la première manche disputée à Constantine face aux Rwandais de Police FC (2-0), s'était également qualifié au 2e tour préliminaire de l'épreuve, en s'imposant une nouvelle fois lors du match retour 2-1, dimanche à l'Arena Bily de Kigali.

Le FC Police avait ouvert le score par Ani (14e) avant que le CSC ne renverse la situation en inscrivant deux buts, respectivement par Benchaâ (40e) et Temine (60e). Vainqueur (2-0) lors du match aller à Constantine, le CSC jouera le 2e tour préliminaire face aux Ghanéens du FC Nsoatreman, qualifiés aux dépens du TP Elect Sport (Tchad).

Le match aller aura lieu à Constantine entre le 13 et le 15 septembre, alors que la manche retour est prévue entre le 20 et le 22 septembre au Ghana.

L'autre représentant algérien dans cette compétition, l'USM Alger, a été exemptée du 1er tour préliminaire. Il débutera donc directement au deuxième tour, contre le Stade Tunisien, qui s'est qualifié aux dépens de Jamus (Soudan Sud).

Le match aller aura lieu à Tunis (13-15 septembre ), alors que la manche retour se jouera à Alger, entre le 20 et le 22 septembre.