Les athlètes Safia Djelal et Mohamed Berrahal seront les porte-drapeaux de l'Algérie aux Jeux Paralympiques de Paris (28 août-8 septembre), a-t-on appris dimanche auprès de la délégation algérienne.

La décision a été prise dimanche et à l’unanimité, pendant la réunion technique ayant regroupé les membres de la délégation algérienne au village paralympique de Paris. "Ils font partie de nos meilleurs athlètes. Ils ont un riche palmarès et un parcours éloquent aux Jeux paralympiques. C'est donc en toute logique qu'ils ont été désignés porte-drapeaux de l’Algérie à cette 17e édition des Jeux paralympiques. Ils méritent amplement cet honneur", a indiqué le chef de délégation, Sid Ahmed Elasri.

Safia Djelal s’est lancée dans le para-athlétisme en 1998 et a fait ses débuts internationaux en 2002. Elle a été médaillée d'or aux Mondiaux de 2002 au lancer du javelot (F57/58). Deux ans plus tard, elle a remporté la médaille d'or aux Jeux paralympiques d'Athènes (Grèce) au lancer du javelot (F56-58), en plus d’une 7e place au lancer de poids (F56-58). Elle a obtenu également une 13e place au lancer du disque (F56/58).

Djelal a été également médaillée d'or au lancer du javelot (F56/58), en plus d'être médaillée d'argent au lancer de poids (F58) aux Mondiaux 2006, mais elle a quelques peu raté les Jeux paralympiques de 2008 à Pékin, où elle avait terminé 5e au javelot (F56-58) et 9e au lancer de poids (F57/58).

Elle est cependant revenue en force trois ans plus tard, remportant l'argent au javelot (F57/58) aux Mondiaux de 2011, et elle a obtenu la même distinction aux Jeux paralympiques de 2012 à Londres, en se classant au pied du podium au lancer de poids.

En 2013, à l’occasion des Mondiaux de France, elle est devenue championne du monde au lancer du javelot (F57/58), décrochant également une médaille de bronze au lancer de poids (F57) en 2017. Elle a terminé 4e au lancer du disque et 9e au lancer de poids aux Jeux paralympiques de 2016 à Rio.

Lors des Jeux de Tokyo, la native de Batna s'est distinguée par son titre paralympique au lancer de poids (F57) et une 5e place au lancer du disque.

Pour sa part, Mohamed Berrahal (moteur), sociétaire du MC Alger, pratique la para-athlétisme dans la catégorie (T/F51). Pendant sa carrière, il a été médaillé d’or au lancer du disque (F51/53), en plus de la bronze (100m/51), des Jeux paralympiques de Londres en 2012. Il a aussi à son actif une médaille d'argent au 200m (T51) aux Jeux de 2016 à Rio.

Au niveau mondial, Mohamed Berrahal possède à son actif trois médailles : une en or (disque), avec record du monde, lors des Mondiaux de Lyon en 2013, une bronze au 100m en 2015 à Doha et une argent à Kobé (Japon) au 200 mètres.

Plus de 4500 athlètes attendus au rendez-vous de Paris

Quelque 4584 athlètes (2561 hommes et 2023 dames), dont 26 algériens (18 messieurs et 8 dames), seront au rendez-vous à Paris pour prendre part aux 17es Jeux Paralympiques (JP), dont la cérémonie d'ouverture est prévue dans deux jours et se poursuivront jusqu'au 8 septembre 2024.

Pour ces Jeux, les 4584 athlètes (un record), selon les estimations du Comité international paralympique (IPC), sont issus d'une centaine de pays. Ils concourront dans 23 disciplines retenues pour la circonstance : para-athlétisme, para-canoé, handi-basket, boccia, cyclisme sur piste, cyclisme sur route, para-powerlifting, escrime en fauteuils, football pour visuel, goal-ball, para-judo, para-natation, rugby en fauteuils, sport équestre, para-tennis de table, tennis en fauteuils, tir à l'arc, para-triathlon, volley-ball assis, para-badminton, para-rowing, para-tae kwondo, Tir sportif.

Le handisport algérien marquera à l'occasion sa 9e participation consécutive de son histoire, avec la même ambition et enthousiasme de porter haut les couleurs nationales. Les athlètes sont animés d'une volonté pour au moins, égaler ou faire mieux que lors de la dernière édition à Tokyo où l'Algérie était revenue avec un total de 12 médailles (4 or, 4 argent et 4 bronze). Outre l'Algérie, l'Afrique est bien représentée à cette 17e édition des JP, avec un total de 305 athlètes issus de 39 pays.

Les participants aux Jeux Paralympiques d'été depuis 1960 :

1960 : Rome (23 pays et 400 athlètes)

1964 : Tokyo (22 pays et 390 athlètes)

1972 : Heidelberg (44 pays et 1000 athlètes)

1976 : Toronto (42 pays et 1600 athlètes)

1980 : Arnhem (42 pays et 1600 athlètes)

1984 : Stoke Mandeville et New York (42 pays et 2080 athlètes)

1988 : Séoul (61 pays et 3053 athlètes)

1992 : Barcelone (82 pays et 3020 athlètes)

1996 : Atlanta (103 pays et 3195 athlètes)

2000 : Sydney (123 pays et 3843 athlètes)

2004 : Athènes (136 pays et 3969 athlètes)

2008 : Pékin (148 pays et 4000 athlètes)

2012 : Londres (165 pays et 4200 athlètes)

2016 : Rio de Janeiro (159 pays et 4100 athlètes)

2021: Tokyo (162 pays et 4403 athlètes).