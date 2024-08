Le président du parti Talaie El Houriyet, Reda Benounane, a déclaré, samedi à Constantine, que sa formation politique entend, à travers son soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, "œuvrer en faveur d'une vision stratégique et prospective pour un développement global et durable".

Une vision "à même de hisser le pays au niveau des nations développées et de répondre aux différentes attentes du peuple", a indiqué M. Benounane qui animait un meeting populaire à la maison de la culture Malek-Haddad au 10e jour de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre.

Il a ajouté que l'annonce du soutien de son parti au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "découle du fait que Talaie El Houriyet partage avec lui de nombreuses idées et orientations politiques, économiques et sociales".

M. Benounane a encore affirmé, dans son intervention, que ce soutien émane également de la détermination du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune à "réaliser les objectifs tracés dans son programme" et à "renforcer la cohésion nationale qui garantit à l'Algérie une position forte à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que pour parachever ce qu'il a entamé durant son premier mandat présidentiel". L'orateur a réitéré son appel aux citoyens, les exhortant à se rendre massivement aux urnes, le 7 septembre, et à voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune.

Hidaoui appelle à voter massivement pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune

Mustapha Hidaoui, cadre à la direction nationale de la campagne électorale du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, a souligné, samedi dans la wilaya déléguée de Labiodh Sidi Cheikh (El Bayadh), que le peuple algérien a rendez-vous avec l'histoire pour voter massivement en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour le parachèvement des réalisations lancées durant son premier mandat.

Animant un meeting populaire à la salle de conférences "le moudjahid Maazouz Abdelkader", dans le cadre de la campagne électorale, M. Hidaoui a souligné que le candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune, "a réussi à concrétiser de nombreuses aspirations et attentes du peuple algérien, et s'engage à la poursuite du processus d'édification".

Il a souligné la nécessité de se rassembler autour du "programme ambitieux de M. Tebboune", qui connait parfaitement les préoccupations et exigences des citoyens, pour lui permettre de poursuivre ce qu'il a entamé avec force et détermination. M. Hidaoui a également évoqué les acquis réalisés lors du premier mandat de M. Abdelmadjid Tebboune, au cours duquel "il a mis l'Algérie sur la bonne voie et placé le citoyen au centre de ses préoccupations", notamment les projets de développement de proximité et la prise en charge des zones d'ombre, ainsi que la lutte contre toutes les formes de bureaucratie, de corruption et de népotisme. Il a évoqué le nouveau découpage administratif pour la concrétisation duquel M. Abdelmadjid Tebboune s'est engagé, et la promotion des régions au rang de wilayas déléguées, comme c'est le cas pour Labiodh Sidi Cheikh et la promotion d'autres en wilayas aux prérogatives complètes.

Il a également réussi à créer une "amorce économique forte", grâce à de grands projets stratégiques, tels que le projet de mine de fer dans la wilaya de Tindouf, l'agriculture dans le Grand Sud, l'extension des lignes ferroviaires au sud du pays et d'autres projets importants.

Mustapha Hidaoui effectuera une activité de proximité dans la wilaya de Nâama, ce samedi soir, dans le cadre de l'animation de la campagne électorale du candidat indépendant, M. Abdelmadjid Tebboune.

Voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour davantage de réalisations (Bensalem)

Le président du Parti du Renouveau Algérien (PRA), Kamel Bensalem, a indiqué, samedi après-midi depuis la wilaya de M'sila, que le vote en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, le 7 septembre, "permettra davantage de réalisations" dans le pays.

M. Bensalem a appelé les citoyens de la ville de Sidi-Aïssa, où il effectuait une activité de proximité, à soutenir le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, pour "permettre davantage de réalisations et de favoriser la poursuite des réformes engagées au cours de son premier mandat".

Il a également souligné que le programme du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune "consacre une place importante aux jeunes pour lesquels il s'est engagé à continuer à ouvrir des perspectives ambitieuses à travers un soutien accru à la création des start up et de petites entreprises".

M. Bensalem a déclaré que "le renouvellement de la confiance envers M. Abdelmadjid Tebboune, que le PRA soutient, est une reconnaissance des immenses efforts qu'il a déployés pour que l'Algérie retrouve son rang de premier plan aux niveaux régional et international".

Le président du PRA a conclu son discours en appelant à une forte participation au scrutin, le 7 septembre prochain, "pour répondre aux sceptiques qui s'acharnent sur le pays".

Voter pour le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour soutenir les acquis dont ceux liés à la mémoire nationale (Smati)

Le secrétaire général de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada (ONEC), Khelifa Smati, a appelé lundi de Batna à participer en force à la présidentielle du 7 septembre prochain et à voter en faveur du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune pour "soutenir les acquis concrétisés, notamment ceux liés au dossier de la mémoire nationale".

Intervenant lors d'un meeting régional des enfants de Chouhada de 17 wilayas de l'Est du pays, tenu à la maison de la culture Mohamed Laïd-Al Khalifa au 12e jour de la campagne électorale, M. Smati a soutenu que "le pays a connu durant le premier mandat présidentiel de M. Abdelmadjid Tebboune de multiples acquis, dont le plus important concerne le dossier de la mémoire nationale à propos duquel il a affirmé qu'il n'acceptera ni concession ni chantage". L'intervenant a assuré que le soutien au candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune lors de la prochaine présidentielle "lui permettrait de poursuivre l'intérêt porté pour le dossier de la mémoire nationale, les Moudjahidine, les veuves de Chouhada et les ayants droit".

Le SG de l'ONEC a appelé à contribuer au succès de la présidentielle du 7 septembre prochain et à faire de "cette halte importante dans l'histoire du pays une opportunité pour réaliser un autre bond dans le processus d'édification de la nouvelle Algérie et parachever les réformes entamées par le candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune depuis son accès au pouvoir en décembre 2019".

Le logement et l'emploi au centre des discours des candidats (presse de l'Est du pays)

Le volet social, notamment le logement et l'emploi, étaient au cœur des discours de campagne des candidats à l'élection présidentielle du 7 septembre, ont relevé, lundi, les journaux paraissant dans l’Est du pays.

Le quotidien public "An-Nasr" a rapporté, dans ce cadre, l'engagement du candidat indépendant M. Abdelmadjid Tebboune, lors de son deuxième meeting régional, à Oran, de "continuer à accorder, en cas de son élection pour un second mandat, une grande attention à l'aspect social".

"An-Nasr" a aussi rappelé que M. Abdelmadjid Tebboune s’est engagé, dans son discours, à créer 450.000 emplois, à construire 2 millions de logements, à porter l'allocation chômage à 20.000 dinars et à augmenter les pensions des retraités, des personnes aux besoins spécifiques, des femmes au foyer, des personnes nécessiteuses et des étudiants afin que leur dignité soit préservée.

Le même journal a également rappelé, dans son édition de lundi, que le volet social, notamment la question du logement, s’est taillé la part du lion dans les programmes et les discours des trois candidats à la présidentielle durant la campagne électorale en cours.

"An-Nasr" rapporte, dans ce contexte, que le candidat du Front des forces socialistes (FFS), M. Youvef Aouchiche, a proposé d'augmenter l’aide au logement rural, de créer quatre "villes intelligentes" dans le nord, le sud, l'est et l’ouest du pays.

Pour sa part, "Ain El Djazaïr", a rendu compte du meeting populaire animé à Relizane par le candidat du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelali Hassani Cherif, qui s’est engagé à "distribuer équitablement les logements et à lever les obstacles bureaucratiques freinant la régularisation des logements individuels".

M. Hassani Cherif a également promis, selon le même quotidien, de mettre en œuvre son programme social visant à "poursuivre l’élargissement et la diversification de l’offre de logements en fonction des moyens des citoyens", ainsi qu’à "créer un marché locatif diversifié incitant à l'investissement dans immobilier".

Le quotidien francophone "L’Est Républicain" a souligné, quant à lui, l'intérêt des médias étrangers pour la prochaine élection présidentielle, faisant part, dans ce contexte, du reportage diffusé par la chaîne "Russia Today" en mettant en exergue le fait que la première semaine de campagne s’est concentrée, en Algérie, sur les principaux sujets qui préoccupent les Algériens. Les différents journaux édités lundi dans l’est du pays ont poursuivi leur couverture des activités des trois candidats et de leurs représentants dans le cadre de la campagne électorale pour l’élection présidentielle du 7 septembre.

"Es-Sarih", titrant "Les candidats à la présidence intensifient leurs sorties à travers les différentes wilayas", écrit que les trois candidats et leurs représentants ont animé des meetings populaires et des activités de proximité dans les différentes régions du pays, en se concentrant en particulier sur les aspects social et économique.