Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de dimanche à lundi, au moins 15 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les forces d'occupation continuent de cibler principalement les anciens prisonniers et ont appréhendé l'ancien détenu Hassan Al-Safadi de Naplouse, qui a été libéré le 30 juillet dernier, après avoir passé neuf mois en détention administrative, souligne le communiqué.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats de Naplouse, Qalqilya, El Khalil, Beit Lehm et El-Qods, ajoute la même source, relevant que les forces d'occupation continuent de procéder à des raids et à des abus généralisés, accompagnés de menaces contre les détenus et leurs familles, en plus d'actes de sabotage et de destruction des maisons des Palestiniens.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, a dépassé les 10.200, précise également le communiqué, notant que ce total incluent les détenus de la Cisjordanie occupée, y compris El-Qods mais pas ceux de Ghaza, dont le nombre est estimé à plusieurs milliers.

Ghaza: le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 40.435 martyrs

Le bilan de l'agression sioniste barbare contre la bande de Ghaza est passé à 40.435 martyrs et 93.534 blessés depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué lundi les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée de l'occupation sioniste a commis une série de massacres au cours des dernières 48 heures dans la bande de Ghaza, faisant 30 martyrs.

Un précédent bilan a fait état de 40.405 martyrs et 93.468 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces d'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Ghaza: la guerre sioniste en cours maintient les besoins alimentaires à un niveau élevé, selon le PAM

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies a déclaré, lundi, que les opérations humanitaires à Ghaza sont confrontées à des défis croissants alors que la guerre sioniste en cours "maintient les besoins alimentaires à un niveau élevé".

Dans un communiqué publié sur son site, la PAM a indiqué que ses opérations sont "gravement entravées" par l'intensification de la guerre sioniste , le nombre limité de points de passage frontaliers et les routes endommagées. Au cours des deux derniers mois, dans un contexte de famine catastrophique persistante, le PAM a dû réduire le contenu des colis alimentaires à Ghaza, car les flux d'aide ont diminué et les approvisionnements se sont raréfiés.

Le PAM met également en garde contre l'état des routes dévastées par la guerre qu'il utilise pour acheminer l'aide alimentaire autour de Ghaza. Dans deux mois, lorsque des pluies et des inondations sont attendues, la plupart des routes seront impraticables.

"En plus des besoins urgents d'aujourd'hui, nous devons penser à ce qui va arriver. Nous ne pourrons pas apporter de nourriture aux habitants de Ghaza si des réparations urgentes ne sont pas effectuées sur ces routes", a déclaré Antoine Renard, directeur du PAM en Palestine.

"Le transport de nourriture, d’eau, de médicaments et de matériel d’hygiène est aujourd’hui essentiel à la survie des communautés de Ghaza et sera nécessaire dans les mois à venir. Les routes font partie de cette ligne de vie. Nous devons disposer des garanties de sécurité nécessaires pour que notre personnel et nos prestataires de services soient en sécurité lors de la réalisation de ces réparations routières", a affirmé M. Renard.

Outre les routes endommagées, les travailleurs humanitaires sont quotidiennement confrontés à des lenteurs dans l'obtention des autorisations et à des refus fréquents lorsqu'ils demandent la permission de se déplacer.

Au cours des deux derniers mois, le PAM affirme n’avoir réussi à acheminer que la moitié des 24 000 tonnes d’aide alimentaire nécessaires aux opérations au service de 1,1 million de personnes.

Des organisations internationales demandent à l'UE de faire pression sur l'entité sioniste pour qu'elle cesse de cibler les journalistes à Ghaza

Une soixantaine d'organisations internationales défendant la presse demandent à l'Union européenne (UE) de suspendre son accord d'association avec l'entité sioniste, après une hausse sans précédent du nombre de journalistes palestiniens tombés en martyrs lors de l'agression sioniste barbare en cours contre la bande de Ghaza depuis bientôt onze mois, a rapporté l'agence de presse palestinienne, Wafa.

Dans un communiqué publié lundi, ces organisations dont Human Rights Watch (HRW), indiquent que l'entité sioniste "a pris une série de mesures pour restreindre la liberté des médias à Ghaza afin d'éviter de révéler les crimes génocidaires qu'elle commet dans la bande de Ghaza assiégée, ce qui a effectivement conduit à la mise en place d'un système de censure".

Ces organisations internationales appellent, à ce effet, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Josep Borrell, et le commissaire au Commerce, Valdis Dombrovskis, à "suspendre l'accord de partenariat pour les échanges commerciaux avec l'entité sioniste et à imposer des sanctions ciblées aux responsables des violations des droits de l'homme à Ghaza".

Les organisations ont rapporté que 109 journalistes palestiniens sont tombés en martyrs lors de l'agression contre la bande de Ghaza, ce qui en fait la "période la plus sanglante" dans le secteur du journalisme depuis des décennies.

Elles ont souligné l'interdiction par l'occupant sioniste aux journalistes étrangers d'entrer dans la bande de Ghaza et les arrestations arbitraires de professionnels des médias. Les organisations internationales ont souligné aussi que "l'effet cumulatif de ces violations laisse la place à la propagande et à la désinformation".

Dans leur document, les organisations appellent "au maintien de la liberté des médias, à la protection de la vie des journalistes à Ghaza et à la fin de l'impunité", à l'approche d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE, le 29 août à Bruxelles.

Les violations de l'occupant sioniste en Palestine sont à l'origine des crises régionales (CCG)

Le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassem Mohamed Al Budaiwi, a déclaré que les violations sionistes continues dans la bande de Ghaza sont à l’origine de l’escalade des crises dans la région.

Dans une déclaration lors d'un forum organisé du 24 au 26 août par l'Autriche, le secrétaire général du CCG a affirmé que "l’occupation (sioniste) de la Palestine et les violations continues à Ghaza sont à l’origine de l’escalade des crises dans la région".

Par la même occasion, Al Budaiwi a appelé à "une conférence internationale pour discuter des moyens de mettre fin à l'occupation (sioniste) et d'établir un Etat palestinien indépendant".

Il a également appelé à "réformer et à renforcer le rôle de l’ONU et de ses agences dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en veillant à ce qu’elles ne soient pas marginalisées dans une ère d’instabilité mondiale sans précédent".

Al Budaiwi a souligné "la conviction du CCG selon laquelle le soutien collectif à l’ONU est essentiel pour traverser ces temps difficiles et défendre les principes de la gouvernance mondiale".

Le secrétaire général du CCG a mis en garde contre "les nouvelles menaces" qui pèsent sur la sécurité régionale et internationale, citant notamment "le risque croissant de prolifération des armes nucléaires".