Un service de gynécologie-obstétrique vient d'être mis en place au sein de l'Etablissement public hospitalier Abdelkader-Nettour dans la commune de Collo (ouest de Skikda), a appris l'APS, lundi, auprès de la direction de wilaya de la santé.

D'une capacité de 34 lits, répartis sur deux unités (gynécologie et obstétrique), ce nouveau service est encadré par un staff médical et paramédical composé de 22 sages-femmes, 4 médecins généralistes, 6 spécialistes en anesthésie-réanimation, 2 anesthésistes-réanimateurs et 19 paramédicaux.

Le nouveau service de gynécologie-réanimation, réalisé dans le périmètre de l'hôpital de Collo, permettra "une prise en charge optimale des parturientes et de leurs nouveau-nés, compte tenu de la proximité des différents autres services de l'Etablissement, a-t-on affirmé de même source.