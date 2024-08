L'Australie a enregistré lundi des températures hivernales record, le mercure atteignant 41,6 C dans une partie de la côte nord-ouest du pays, a annoncé le Centre météorologique australien.

Cette température dépasse de 0,4 C le précédent record et a été enregistrée dans le camp militaire de Yampi Sound à 15H37 locales, a précisé la même source.

Il s'agit de "la température la plus élevée du mois d'août pour l'ensemble de l'Australie" et du "nouveau record de température maximale pour un mois d'hiver en Australie", a déclaré aux médias un porte-parole du Bureau of Meteorology (Bureau de la météorologie).

Bien que le record soit "provisoirement confirmé", les scientifiques doivent s'assurer qu'il n'est pas le résultat d'une anomalie locale avant qu'il n'entre officiellement dans le livre des records.

Le précédent record de 41,2 C avait été établi en août 2020 à West Roebuck (nord-ouest).

L'hiver en Australie s'étend de juin à août.

Environ 18 % du territoire australien est désertique et la chaleur torride est fréquente tout au long de l'année dans les zones tempérées.

Le climat de l'Australie est fortement influencé par trois modèles climatiques cycliques : les changements de température dans l'océan Indien, les changements dans une ceinture de vent qui se déplace entre l'Australie et l'Antarctique - le mode annulaire austral - et les changements dans les modèles météorologiques du Pacifique connus sous le nom d'El Nino et de La Nina.

Certaines combinaisons de ces trois conditions climatiques peuvent provoquer des conditions exceptionnellement chaudes, sèches ou humides dans différentes parties de l'Australie.

Le Bureau de la météorologie estime que "la combinaison de ces influences climatiques majeures et du réchauffement de la planète" a contribué à faire de l'hiver 2023 l'hiver le plus chaud jamais enregistré en Australie.